Successos
El gos que va ferir un nen de vuit anys anava sol
El propietari és un home andorrà de 34 anys
El gos que va ferir un nen de vuit anys a la cara el passat divendres "no aniria acompanyat de ningú", segons la mare i la tieta del menor, testimonis de l'agressió. Les dones, en declaracions a la policia, també han explicat que "es tractaria d'un gos del tipus pastor alemany i similar, d'uns 40 quilograms de pes i de color beige". El cos de seguretat, en un comunicat aquest matí, han informat que el propietari del ca és un home andorrà de 34 anys, i han assenyalat que l'assumpte es troba obert i "es continua investigant fins a esclarir els fets i els responsables de forma fefaent".
El succés va tenir lloc divendres cap a les 14.30 hores, tot i que els agents van rebre l’avís a les 16.21. El menor va ser atès inicialment pels sanitaris del Servei d’Urgències Mèdiques (SUM) i posteriorment traslladat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.
La policia, gràcies als banders, van identificar el gos el dissabte 27 a les 11 hores, així com la persona responsable aquell moment, una dona resident que estaria cuidant el ca de l'home andorrà, que no es troba al país.