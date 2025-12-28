L'ANIMAL NO ANAVA LLIGAT
Localitzat el propietari del gos que va ferir un nen de vuit anys a la cara
Els banders determinaran les sancions corresponents un cop es tanqui la instrucció
La policia ha identificat el gos que va mossegar un nen de vuit anys divendres passat a Sispony, així com la persona que el passejava en el moment de l’atac, que es va saldar amb una queixalada a la cara del menor. Segons van informar les autoritats, no es tractava de la propietària de l’animal, sinó d’una persona coneguda del propietari.
La identificació ha estat possible després que ahir el cos de banders localitzés dos gossos que coincidien amb la descripció facilitada. Posteriorment, la policia va confirmar que un d’ells era l’animal implicat en la mossegada.
Un cop es doni per tancada la investigació, els banders imposaran les sancions corresponents tant per passejar el gos sense lligar com per les conseqüències derivades de l’incident. L’infant va patir ferides facials i va ser traslladat a l’hospital de la Seu d’Urgell, tot i que no es descarta que pugui ser derivat a un altre centre per rebre atenció especialitzada en cas que sigui necessària una intervenció quirúrgica. Fonts sanitàries han explicat que les mossegades de gos solen ser irregulars i que l’evolució de cada cas es pot complicar depenent de múltiples factors.
El succés va tenir lloc cap a les 14.30 hores, tot i que els agents van rebre l’avís a les 16.00. El menor va ser atès inicialment pels sanitaris del Servei d’Urgències Mèdiques (SUM) i posteriorment traslladat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.
Les autoritats han recordat que el desenvolupament de la investigació també dependrà de si els tutors legals del menor decideixen interposar denúncia pels fets o ho deixen córrer.