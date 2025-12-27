LES NOVES CONSULTES EXTERNES FUNCIONEN DES DEL SETEMBRE
Salut Mental redueix la llista d’espera
El trasllat al Ròdol ha permès optimitzar el servei i augmentar la xifra de primeres visites
El trasllat de les consultes externes de Salut Mental a les dependències que s’han habilitat a l’edifici del Ròdol no només ha suposat guanyar espai i comoditat per a usuaris i professionals, també s’ha traduït ja a escurçar la llista d’espera. Així ho va explicar la directora general del SAAS, Meritxell Cosan, en l’entrevista al Parlem-ne de Diari TV, en fer balanç del funcionament del nou equipament: “S’ha transformat en un espai molt més ampli, amb els circuits diferenciats, ens ha permès també fer una revisió de les agendes i estem fent més primeres visites i hem reduït les llistes d’espera”. Cosan va indicar en genèric que de quatre mesos s’ha passat a un mes i mig, malgrat que va matissar que sempre hi pot haver alguna excepció.
Es dona cita en un mes i mig quan abans el termini era de quatre mesos
En els tres primers mesos de funcionament de les noves dependències (que s’han complert ara fa pocs dies) s’han fet aproximadament unes 7.500 visites i una de les situacions que s’està veient és una demanda més gran en l’àrea d’infantojuvenil. Per a la direcció hospitalària s’ha aconseguit un dimensionament idoni del servei perquè “fa tres anys que invertim molts recursos d’infraestructura i econòmics”. La plantilla la conformen una cinquantena de persones entre psiquiatres, psicòlegs, personal d’infermeria o tècnics en cures auxiliars. L’equip el lidera Joan Soler des de fa aproximadament mig any i sobre els problemes interns que s’haurien donat en el passat durant l’etapa de Carles Mur i, després, derivats de la gestió de la cap d’infermeria que va ser destituïda, Cosan va indicar que no va ser quelcom que reflectís l’enquesta de clima laboral (el treball de camp es va fer a principi d’any i els resultats es van donar a conèixer a l’estiu) malgrat que “és veritat que després resulta que van sortir certes coses a la premsa que no deien el mateix”.
L'enquesta
Cosan va admetre sobre l’enquesta de clima que hauria volgut una major participació, malgrat que la xifra va ser “acceptable” (al tomb del 54% de la plantilla). La màxima responsable del SAAS va recordar que es donava compliment a una reivindicació d’anys i que per això li va causar sorpresa el volum d’implicació i que “hi ha serveis dels quals no vam poder treure conclusions perquè no arribaven a la representació necessària” (no va ser el cas de Salut Mental). Per això, en la recent trobada de Nadal, “els vaig animar que quan es torni a produir una enquesta de clima, que tothom es pronunciï perquè així podrem tenir dades més fiables”.