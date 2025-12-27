SUCCESSOS
La policia busca el propietari del gos que va mossegar un nen de 8 anys a Sispony
L’infant ha estat traslladat a l’Hospital de la Seu d’Urgell i podria necessitar cirurgia
La policia continua treballant per localitzar el propietari del gos que va mossegar un nen de vuit anys ahir a la tarda a Sispony. Les autoritats remarquen que l'animal anava deslligat i que encara no ha estat identificat. L'infant va resultar ferit a la cara i va ser traslladat a l'hospital de la Seu d’Urgell, tot i que podria ser derivat a un altre centre per rebre atenció especialitzada en cas de necessitar cirurgia. Les fonts sanitàries expliquen que les mossegades de gos solen ser irregulars i que cada cas depèn de múltiples factors.
El succés va tenir lloc cap a les 14:30 hores i els agents van rebre l’avís sobre els fets a les 16 hores. El nen va ser inicialment atès a per sanitaris del Servei d’Urgències Mèdiques (SUM) i va ser traslladat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Les autoritats recorden que la investigació dependrà també de si els tutors del menor decideixen interposar denúncia pels fets.