SUCCESSOS
Un nen de 8 anys és traslladat a l’hospital després de ser mossegat per un gos
El SUM i la policia han intervingut en l’incident, mentre es treballa en la identificació de l’animal i del seu propietari
El Servei d’Urgències Mèdiques (SUM) i la policia han intervingut avui a la tarda arran d’una mossegada d’un gos a un nen de vuit anys, que ha resultat ferit a la cara i ha estat traslladat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell per rebre atenció mèdica. Els agents treballen en la identificació de l’animal i del seu propietari, segons ha informat la policia. La investigació es troba en procés i dependrà de si els tutors del menor afectat decideixen interposar denúncia.