esmenes a la llei que introdueix la baixa igualitària per als progenitors
DA equipara el permís per naixement al d'adopció o acolliment
El grup de la majoria proposa drets idèntics als dels pares biològics
El grup parlamentari de Demòcrates manté l'equiparació progressiva del permís per naixement que ara gaudeix la mare a l'altre progenitor en el termini fixat pel Govern i que acaba el 2033 amb 40 setmanes en total. El que introdueix el grup de la majoria en les esmenes que ha presentat al projecte de llei que regula el futur d'aquesta baixa –signades per la consellera Meritxell Alcobé– és l’equiparació del permís per naixement de fill biològic al que s’atorga per adopció o acolliment familiar. Si el projecte de llei aprovat per l’executiu estableix que l’augment progressiu de la baixa laboral culminaria el 2033 amb 38 setmanes, la proposta de Demòcrates iguala la mateixa escala de progressió i que aquell any s’arribi igualment a les 40 setmanes de permís. La motivació és “per equiparar totalment el règim del període de descans de què poden gaudir els pares adoptius amb el règim dels pares biològics”. En conseqüència, també s’introdueix que poden gaudir d’aquest període de descans la persona sola que adopta o acull i, indistintament, qualsevol de les dues persones adoptants o acollidores, “si escau, de forma simultània o successiva, sempre en períodes ininterromputs i sense que la durada total conjunta del període de descans pugui superar el període previst, excepte pel que respecta a les dues setmanes immediatament posteriors a la data de començament del còmput previst a l’apartat 7, que són de gaudiment obligatori i simultani”. El còmput del permís comença a comptar a partir que administrativament s’hagi formalitzat l’adopció o l’acolliment d’un menor.
Una altra de les aportacions és que s’introdueix un preavís d’un mes per tal que pares i mares siguin biològics, adoptius o bé siguin famílies acollidores comuniquin a l’empresa i a la CASS el període que usaran de baixa, una esmena que es justifica per tal que l’empresa pugui prendre les mesures organitzatives necessàries.
Àlex Ripoll