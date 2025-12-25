Mobilitat
Fase groga per circular a partir de Soldeu i la Massana
És obligatori dur pneumàtics especials o equipaments
Les precipitacions en forma de neu d'aquestes primeres hores del dia de Nadal han obligat el servei de mobilitat a activar la fase groga per circular per la carretera General 2, a partir de Soldeu i fins al Pas, així com a les carreteres Generals 3 i 4 a partir de la Massana. La fase groga significa que és obligatori circular amb pneumàtics especials o equipaments, no es permet circular a més de 60 quilòmetres per hora i està prohibida la circulació de motocicletes, ciclomotors i vehicles de mobilitat personal. Des del departament de mobilitat recomanen, en aquests casos, disminuir la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats, així com evitar maniobres brusques i augmentar la distància de seguretat.
Els equipaments especials també son obligatoris per circular per l'RN22, RN20 i RN320 d'accés a França.
