Meteo
Avís groc per neu demà i divendres
Els gruixos poden superar els 15 centímetres a 2.000 metres
El servei meteorològic nacional ha activat l'avís groc a partir de la mitjanit i fins divendres al matí per acumulacions de neu arreu del Principat. La nevada de Nadal pot afectar totes les cotes a primeres hores del matí, però durant el dia pujarà entre els 1.200 i els 1.400 metres, tot i que la matinada de Sant Esteve pot tornar a baixar. El servei meteorològic informa que es poden acumular fins a cinc centímetres als fons de vall, 15 a 2.000 metres i 25 als cims.
Les temperatures mínimes demà baixaran fins als -2 graus a Andorra la Vella, -6 a 1.500 metres o -8 al Pas, mentre que les màximes no superaran els 7 a la capital, els 5 a 1.500 metres o els -4 al Pas.
L'avís groc per allaus està activat avui i fins divendres al nord del país.