Govern pagarà 13,5 milions per remodelar el Lycée Comte de Foix
França assumirà els cinc milions d'euros restants del cost de les obres
El Govern d'Andorra pagarà 13.509.386 euros per remodelar el Lycée Comte de Foix. Tal com es va acordar el passat 10 de desembre, en la signatura del conveni d'ensenyament amb el govern francès, Andorra pagarà el 70% de la reforma, durant vuit anys, i França el 30% restant, que ascendeix a 5.031.076 euros. El Govern pagarà 1.668.673 euros durant el primer semestre de cada any, durant vuit anys, mentre que França haurà d'abonar 628.884 euros. Ambdues xifres, però "poden ajustar-se a les necessitats dels projectes en el límit de la dotació màxima prevista", apunta el text fet públic avui pel ministeri d'Afers Exteriors, i on es mostra que el cost total de les obres és de 18.540.462 euros.
Les dades exposen que el Govern destinarà els 13,5 milions a diverses reformes com la piscina, el gimnàs, la restauració o els exteriors, mentre que el govern francès costejarà les reformes dels edificis. El ministeri d'Educació ja ha inclòs una partida pressupostària al projecte de llei de Pressupost per al 2026 d'1.688.673 euros "i ha plurianualitzat a la mateixa partida pressupostària, aquest import fins al 2033", apunta el text.
L’arranjament administratiu té una durada de 8 anys renovables tàcitament per períodes d’un any i "continuarà a aplicar-se de manera independent encara que el nou conveni substitueixi el vigent", apunten des del ministeri d'Afers Exteriors.