Andorra assumirà el 70% del cost per remodelar el Lycée Comte de Foix
El nou conveni d’ensenyament signat pel Principat i França té una vigència de 10 anys
Andorra i França van renovar ahir, durant la reunió de la comissió mixta francoandorrana, el conveni d’ensenyament, que inclou la remodelació del Lycée Comte de Foix. Com va explicar el ministre portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, el Principat es farà càrrec del 70% del cost de la remodelació del centre educatiu, que es durà a terme durant els pròxims vuit anys.
Casal va celebrar la renovació de l’acord, que blinda el sistema educatiu francès durant 10 anys més en una trajectòria que s’estén durant 125 anys de cooperació entre els dos països. El ministre portaveu va defensar que Andorra assumeixi el 70% de la remodelació, al·legant que “França inverteix el triple d’aquest percentatge de manera anual per mantenir i preservar el bon funcionament del centre”. Tot i que Casal no va aportar una xifra total del cost de les obres, va assegurar que “s’haurà d’aportar en vuit anys i que ens permetrà gestionar-la de manera pausada, no s’haurà de destinar d’avui a demà”. El ministre també va confirmar que Ladislau Baró, ministre d’Educació, compareixerà per aportar els detalls necessaris sobre el nou conveni.
En matèria educativa, el conveni reforça l’estudi de la llengua i la cultura d’Andorra i, alhora, consolida l’ensenyament de la llengua i la cultura franceses en el marc del plurilingüisme, impulsant les activitats educatives i culturals organitzades pel Govern.
El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, va refermar el compromís d’Andorra amb el sistema educatiu francès, destacant que aquest garanteix qualitat, respecte per la identitat del país i oportunitats per als joves. Segons Baró, “el nou acord consolida el sistema francès com un pilar essencial del model educatiu plural andorrà”.
El ministre francès d’Educació Nacional, Édouard Geffray, va subratllar que el conveni “reflecteix la solidesa i la confiança que defineixen més d’un segle de cooperació educativa entre França i Andorra”. Va remarcar que l’objectiu compartit és oferir a tots els alumnes una educació plurilingüe i culturalment oberta i afavorir l’èxit de la joventut dels dos països.