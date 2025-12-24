Josep Lluís-Serrano
El Copríncep episcopal visita els interns de la Comella
Ho ha fet en el marc de la missa que s'ha celebrat aquest matí al centre penitenciari i on hi han assistit una quarantena d'interns
El Bisbe d’Urgell i Copríncep episcopal d'Andorra, Mons. Josep-Lluís Serrano, ha presidit aquest 24 de desembre, a les 10 del matí, la celebració eucarística de Nadal al centre penitenciari de la Comella, a Andorra la Vella. A la missa hi han assistit una quarantena d’interns del centre, en una celebració que s’ha dut a terme en una sala de les instal·lacions habilitada com a capella, amb un altar presidit per la Mare de Déu de Meritxell.
Visita de Nadal a la presó del Copríncep Josep-Lluís Serrano
A l’acte també hi ha estat present la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné Soldevila. Han concelebrat amb Mons. Serrano, el rector d’Andorra la Vella i delegat de Pastoral Penitenciària de la diòcesi, Mn. Ramon Sàrries, així com el secretari general, Mn. David Codina.
La celebració ha permès commemorar el Jubileu de l’Esperança i compartir l’eucaristia amb els interns i internes, els voluntaris i els equips professionals que els acompanyen, en una jornada especialment significativa en aquestes dates nadalenques. En finalitzar la missa, s’han cantat diverses nadales i els interns han rebut un llibret de pregària, com a record de la celebració.
Aquesta, però, no serà l'única eucaristia que presideixi el Copríncep, sinó que està previst, que demà, dia de Nadal, Josep Lluís-Serrano, presideixi també, la celebració eucarística de Nadal a la parròquia de Sant Esteve, d'Andorra la Vella. En ella, també hi participarà el Rector de Sant Esteve i Arxipest de les Valls d'Andorra, Ramon Sàrries.