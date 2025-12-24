TROBADA
Visita de Nadal a la presó del Copríncep Josep-Lluís Serrano
El Copríncep episcopal i bisbe d’Urgell, Josep-Lluís Serrano, visita dimecres el centre penitenciari de la Comella. Durant la visita, compartirà moments amb interns i internes, voluntaris i els equips professionals que acompanyen els reclusos, en una jornada especialment significativa en aquestes dates. Serrano presidirà la celebració eucarística del Jubileu de l’esperança, que serà concelebrada pel rector d’Andorra la Vella, Ramon Sàrries.