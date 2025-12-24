Immigració
Concòrdia pregunta pels efectes de l'Entry/Exit sobre el reagrupament familiar
Segués demana si el Govern preveu mesures per evitar situacions d’irregularitat o inseguretat jurídica en famílies extracomunitàries
El grup parlamentari de Concòrdia ha presentat una bateria de preguntes escrites al Govern d'Andorra per conèixer amb detall l’impacte que pot tenir la posada en marxa a Espanya del sistema europeu Entry/Exit sobre la població resident a Andorra, especialment en els processos de reagrupament familiar de persones extracomunitàries.
La presidenta suplent del grup, Núria Segués, demana si el Govern té previst establir un règim transitori per als casos en què els sol·licitants complien els requisits econòmics abans de l’entrada en vigor del nou decret emès a l’octubre, però ara veuen els seus expedients denegats. També vol saber com es preveu actuar davant la irregularitat administrativa de menors que han superat els dies permesos a l’espai Schengen, tot i que els seus progenitors tenen autorització de residència i treball vigent.
Segués demana, a més, el nombre de menors afectats, si s’ha modificat la interpretació administrativa sobre les seves estades i el balanç dels expedients de reagrupament resolts el 2025, amb els motius de les denegacions.
NACIONAL
Andorra haurà de repatriar
Pedro García