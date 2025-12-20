CONTROLS DE FRONTERES
Andorra haurà de repatriar
El Principat haurà de retornar als països d’origen aquells extracomunitaris que no estiguin legalment a l’espai Schengen i hagin tingut un permís de residència
L’acord entre Andorra i la Comissió Europea sobre el nou reglament de control fronterer Entry/Exit System (EES) arriba al desenllaç. Segons la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, i la titular d’Afers Exteriors, Imma Tor, l’assoliment de l’acord implicarà “que no s’apliquin els controls sitemàtics a les fronteres amb Andorra” i el manteniment de la situació actual. Un dels punts de l’acord, segons Molné, detalla que “si mai es controlen ciutadans extracomunitaris que no estan legalment a l’espai Schengen i que han tingut o tenen un permís de residència, ens obligaran a readmetre’ls i ens haurem de fer càrrec de retornar-los als països d’origen”. Segons la ministra, els detalls de com es gestionaran les repatriacions encara s’han d’acordar durant les negociacions bilaterals amb Espanya i França. La ministra també va explicar que el nou acord establirà avaluacions i controls de seguretat previs a l’hora d’accedir a la residència al país i va posar sobre la taula la necessitat d’adaptar els procediments d’immigració a la nova normativa, amb la possibilitat d’incloure permisos provisionals i dos nivells de seguretat: el d’alerta, per a aquelles persones que hagin sobrepassat el termini a l’espai Schengen, i el d’amenaça, per a “persones que presenten un risc per a la seguretat pública”.
“Sense l’acord d’associació amb la Unió Europea no hi hauria acord fronterer”
Com van detallar les ministres durant la compareixença, la Comissió Europea va traslladar, el 12 de desembre, tant a Espanya com a França, l’acord de principis assolit amb el Principat. Aquest fet va significar el tret de sortida per al començament de les negociacions bilaterals amb els dos països veïns. Segons Tor, dijous ja es va produir la primera trobada amb el seu homòleg espanyol José Manuel Albares per abordar l’inici de les negociacions. Per la part francesa, Tor va declarar que “encara no hem establert un calendari” abans que entri en marxa la regulació.
“Haurem de retornar els extracomunitaris il·legals que van tenir el permís de residència”
En aquesta línia, Cerni Escalé va destacar que “Andorra no inicia formalment les converses amb la UE fins al 2021, que és la meitat del termini global”, i va titllar d’“actitud negligent” el fet que Govern s’esperés per iniciar les primeres converses sobre un acord fronterer que va ser aprovat el 2017 per la Unió Europea. Imma Tor va defensar-se assegurant que abans del 2021 ja es van produir contactes i que “per negociar, s’han de ser dos i hi ha d’haver un mandat”.
“Andorra no inicia les converses amb la UE fins al 2021, que és la meitat del termini global”
Una altra de les reflexions expressades durant la comissió va venir motivada pel fet que, segons el conseller general Marc Magallón, l’acord d’associació ha ajudat a l’assoliment del reglament per a l’EES. Segons Tor, “sense l’acord d’associació amb la Unió Europea no hi hauria acord fronterer”.
Per finalitzar, Molné va destacar que, a 18 de desembre, s’havien expedit 4.445 autoritzacions vers les 4.656 del 2024