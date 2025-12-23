SESSIÓ TRADICIONAL DE SANT TOMÀS
La majoria dels consellers s’oposen a la comissió antitorres de Rosa Gili
Demòcrates, Andorra Endavant i el PS no veuen recorregut a la proposta d’Escaldes sobre els gratacels, mentre que Concòrdia hi està a favor
La proposta de Rosa Gili de crear una comissió tripartida entre el comú d’Escaldes, el Govern i el Consell General per aturar les torres ha topat amb la reticència de la majoria dels consellers generals, que consideren que no té recorregut. Els motius són diversos: el moment en què es presenta, l’existència de comissions que ja tracten temes similars, la capacitat dels comuns per actuar de manera independent sobre la qüestió o, directament, la manca de sentit de la iniciativa. El fons, però, és el mateix, ja que Demòcrates, Andorra Endavant i el Partit Socialdemòcrata van expressar ahir, després de la sessió de Sant Tomàs, la negativa a la proposta. L’únic partit que es va mostrar obert a treballar conjuntament és Concòrdia.
El president demòcrata, Jordi Jordana, va remarcar que “cada comú ja té instruments per modificar el seu pla d’urbanisme”, traslladant la responsabilitat a la corporació escaldenca, tal com ja havien fet des del Govern els dies anteriors. A més, va manifestar que “ja hi ha una comissió que treballa per modificar la Llei d’urbanisme”, que compta amb participació comunal per arribar a les conclusions, que es presentaran al gener, segons va avançar. En tot cas, si cal introduir el debat que proposa Escaldes, “la comissió en curs ja se’n pot encarregar perfectament”, va acabar.
Susanna Vela (PS) va aportar un raonament similar al de Jordana, recordant que “les competències urbanístiques són dels comuns” i, per tant, “no sabem quin sentit tindria” la comissió que planteja Gili. Tot i això, va reconèixer que la problemàtica existeix, però que cal abordar-la “amb els instruments que la legislació ens permet”.
Carine Montaner va centrar el seu argument en la temporalitat de la proposta. Va lamentar que Gili faci la petició al final del seu mandat, “quan la podria haver plantejat fa temps”. Segons Montaner, aquesta mena d’iniciatives s’haurien de proposar amb la legislatura per davant, no a les acaballes.
L’únic partit que es va mostrar obert a la proposta de Gili va ser Concòrdia. Cerni Escalé va destacar que “el Consell General ocupa un lloc central per decidir temes com, per exemple, l’altura regulatòria dels edificis”, tenint en compte el poder legislatiu de la cambra. Tot i això, va matisar que “entenem la proposta, però són el Govern i la majoria aquells que han d’estar d’acord perquè pugui prosperar”, ja que no tindria sentit que això ho hagués proposat un grup de la minoria “sense cap garantia que prosperés”. Escalé va afegir que cal abordar amb urgència el tema de la construcció i paralitzar-la fins que el Consell aprovi la nova llei d’urbanisme.
La petició arriba al Síndic
La posició de la majoria de consellers generals no és favorable, però el comú d’Escaldes-Engordany ja ha fet els primers passos per intentar tirar endavant la creació de la comissió. Segons una carta a la qual ha tingut accés el Diari, els cònsols escaldencs ja han traslladat al síndic general, Carles Ensenyat, i al cap de Govern, Xavier Espot, la petició d’unir forces amb el Consell General i el Govern per frenar la construcció de torres.
Els arguments que exposen Rosa Gili i Joaquim Dolsa parteixen del rebuig expressat pel mateix Govern a aquesta mena d’edificacions, de la desaprovació generalitzada de la ciutadania envers els gratacels i del creixement “desmesurat” de la construcció al país, que, segons defensen, exigeix una actuació per frenar-lo. A això s’hi afegeixen els projectes que el Govern hauria aprovat al Clot d’Emprivat, així com altres actuacions urbanístiques actualment en curs a la mateixa zona.
En aquest context, el comú d’Escaldes subratlla la necessitat d’unir esforços institucionals, especialment davant les possibles repercussions legals que podria comportar un canvi de rumb en la política urbanística. La carta assenyala que “vist que les competències comunals són insuficients davant els eventuals conflictes judicials derivats de decisions urbanístiques que poden comportar indemnitzacions milionàries”, cal impulsar la creació d’una comissió tripartida.
El comú, així, s’encomana a Sindicatura perquè “aquesta proposta pugui ser valorada amb la màxima atenció, atesa la transcendència urbanística de la qüestió plantejada”, tal com acaba la carta tramesa el dia 19.
