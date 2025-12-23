SESSIÓ TRADICIONAL DE SANT TOMÀS
Ensenyat: un Coprincipat útil per al ciutadà
El discurs a Casa de la Vall se centra en la importància de mantenir les institucions
El síndic general, Carles Ensenyat, va centrar ahir el discurs de Sant Tomàs en la necessitat de conservar l’estabilitat que proporciona el Coprincipat, alhora que les institucions siguin “útils, previsibles i al servei de la ciutadania”.
Ensenyat va defensar que l’estabilitat “és un dels valors més preuats del nostre país”, i que “qualsevol debat” ha de partir de la premissa que cal mantenir l’equilibri que suposa “formar part d’un cabal que ens transcendeix”. Al mateix temps, va remarcar que les institucions han de ser recíproques i connectar amb la realitat del país, “amb les necessitats i les expectatives dels nostres ciutadans, per tal que puguin continuar bastint a Andorra el seu projecte vital, familiar i professional”. Aquest equilibri, segons Ensenyat, és imprescindible per garantir la continuïtat i la solidesa del sistema.
“Les institucions han de ser útils, previsibles i estar al servei de la ciutadania”
“És primordial mantenir l’estructura institucional en el debat sobre l’avortament”
El síndic no va fer referència explícita a l’equilibri entre el Coprincipat i la despenalització de l’avortament, però diversos grups hi van veure una connexió directa. Jordi Jordana (Demòcrates) va subratllar que “el primordial” és mantenir l’estructura institucional en el debat sobre la interrupció de l’embaràs, tot continuant la línia iniciada per aconseguir un encaix que permeti compatibilitzar ambdues coses.
“Les institucions han de combinar utilitat pràctica amb presència simbòlica”
“La llei sobre la interrupció de l’embaràs pot posar en escac el Coprincipat”
Carles Naudi (Ciutadans Compromesos) va coincidir en aquest plantejament, recordant que la llei “pot posar en escac el Coprincipat” i que la clau és treballar sobre el tema de manera discreta, “sense grans manifestacions”, va apuntar, tot entenent que l’avortament s’haurà de realitzar fora del país, com s’ha anat fent fins ara.
“Les paraules del síndic són positives per a un debat com el del dret a l’avortament”
El Partit Socialdemòcrata va celebrar les paraules d’Ensenyat. Susanna Vela va destacar que la seva insistència sobre la utilitat de les institucions “és positiva per a un debat com el del dret a l’avortament”, i va reiterar la importància de trobar un encaix entre el paper episcopal del Copríncep i la seva funció com a cap d’Estat al servei de tots els andorrans.
Cerni Escalé va defensar que “les institucions han de combinar utilitat pràctica amb presència simbòlica”, i va subratllar la necessitat que les institucions històriques tinguin en compte l’evolució moderna de la societat, buscant un equilibri entre tradició i demandes actuals.
“La defensa de les institucions és quelcom que sempre hem fet i que ha de continuar”
Andorra Endavant, a través de Carine Montaner, va evitar vincular les declaracions d’Ensenyat amb l’avortament, però va remarcar que “la defensa de les institucions és quelcom que sempre hem fet; sempre hem defensat el Coprincipat i ha de continuar sent així”.