La incidència de la grip manté la tendència a l'alça
La taxa se situa en 266,67 casos per cada 100.000 habitants
Els casos de grip al Principat s'han incrementat respecte a la setmana passada, segons l'informe publicat pel ministeri de Salut. Les dades indiquen que la incidència, del 15 al 21 de desembre, ha estat de 266,67 casos per cada 100.000 habitants, pels 208,96 casos de la setmana passada. El mateix efecte s'observa amb les infeccions respiratòries agudes. La franja d'edat més efectada ha estat la de 0 a 4 anys, seguida de la de 5 a 14 anys.
El percentatge de mostres positives la setmana 51 ha estat de 16,26. De les mostres positives, el 77,61% han estat per Grip A, seguides per Rhinovirus/Enterovirus amb 11,94%, SARS-Cov2 i VRS amb 4,48% i adenovirus amb 1,49%.
Les xifres setmanals indiquen que la taxa d'incidència d'infeccions respiratòries agudes (ARI) ha arribat a 514,68 casos per 100.000 habitants. Pel que fa al nombre de casos declarats, s'observa que "es manté una lleu tendència a l'alça" i la franja d'edat més afectada és la de 0 a 4 anys.