La incidència de la grip sobrepassa el llindar alt per primera vegada aquesta temporada
La taxa se situa en 208,96 casos per cada 100.000 habitants
Els casos de grip al Principat s'han incrementat respecte a la setmana passada i s'ha sobrepassat el llindar alt per primera vegada aquesta temporada, segons l'informe publicat pel ministeri de Salut. Les dades indiquen que la incidència, del 7 al 14 de desembre, ha estat de 208,96 casos per cada 100.000 habitants, pels 137,77 casos de la setmana passada. El mateix efecte s'observa amb les infeccions respiratòries agudes. La franja d'edat més efectada ha estat la de 0 a 4 anys, seguida de la de 5 a 14 anys.
La incidència de la grip experimenta un increment "important"
El percentatge de mostres positives la setmana 50 ha estat de 17,12. De les mostres positives, el 77,63% han estat per Grip A, seguides per VRS amb un percentatge del 13,16%, i en menor percentatge Rhinovirus/Enterovirus amb 6,58% i adenovirus i SARS-CoV2 amb 1,32%.
Les xifres setmanals indiquen que la taxa d'incidència d'infeccions respiratòries agudes (ARI) ha arribat a 477,08 casos per 100.000 habitants. Pel que fa al nombre de casos declarats, s'observa que "es manté la tendència a l'alça" i la franja d'edat més afectada és la de 0 a 4 anys.