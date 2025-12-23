Afers Exteriors
Hope Palestina demana suport al Govern per a futures evacuacions de Gaza
L'entitat va mantenir una trobada amb la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, divendres passat
Hope Palestina es va reunir divendres passat amb la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, per exposar de primera mà la gravetat de la situació que es viu actualment a Gaza. Durant la trobada, Hope Palestina va traslladar la necessitat d’establir mecanismes de coordinació amb el Govern d'Andorra per a possibles evacuacions de persones atrapades a Gaza, en cas que s’obri un corredor humanitari. Les entitats van exposar la complexitat actual del procés, ja que només són possibles les evacuacions si Israel autoritza la sortida, i es limiten a tres supòsits: evacuacions mèdiques gestionades per l’OMS, per motius d’estudi o beques, o per reagrupament familiar amb residents a la Unió Europea.
La trobada també va servir per exposar la situació que viu la població palestina, marcada per les inundacions, la manca de condicions bàsiques a les tendes de campanya i l’extrema vulnerabilitat de milers de famílies. Hope Palestina va demanar al Govern que, en coordinació amb països com Espanya o França, estigui preparat per actuar quan es donin les condicions internacionals necessàries.
L’evacuació de refugiats palestins requeriria, segons van explicar, un pla aprovat a nivell de la Unió Europea i l’obertura formal d’un corredor humanitari. A hores d'ara, però cap d’aquestes dues condicions s’ha produït, fet que impedeix qualsevol acció immediata. Tot i això, el Govern va reiterar la seva voluntat de col·laborar i explorar altres formes d’ajuda, centrades en la supervivència i la reconstrucció, com ja va expressar en una reunió prèvia celebrada al setembre.
Rúben Lemos