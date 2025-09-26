CRISI A L'ORIENT MITJÀ
Hope Palestina insta el Govern a acollir refugiats si s’obre un corredor humanitari
L’organització acompanya 27 famílies i compta amb el suport de 42 voluntaris
La plataforma ciutadana Hope Palestina va exposar ahir la necessitat d’un pla d’acollida per a famílies palestines de Gaza en cas que s’obrin corredors humanitaris. L’organització acompanya directament 27 famílies en situació d’extrema necessitat i es defineix com “una xarxa horitzontal i sense jerarquies” que vol actuar com a “pont humà” entre les famílies gazianes i les persones que volen ajudar de manera directa. L’entitat es va crear fa només tres mesos i està formada actualment per 42 voluntaris de diversos països, entre els quals Andorra, Palestina, Espanya, França, Mèxic, Portugal i Alemanya.
“Sabem que no podem salvar tot Gaza, però sí algunes de les famílies que ja coneixem”
Hope Palestina ja ha mantingut una primera reunió amb el cap de Govern, Xavier Espot, en què es va constatar que el principal obstacle de l’acollida seria l’habitatge. Tot i això, la plataforma assegura que ja compta amb l’oferiment d’un particular que ha posat a disposició un pis per a una família de vuit membres. “Estem convençudes que Andorra és un país solidari. Històricament, així ho ha demostrat”, va assegurar l’entitat.
“Estem convençudes que Andorra és un país solidari. Històricament així ho ha demostrat”
Segons van explicar les portaveus Maria Burgués i Amaya Ferrer, la tasca de Hope Palestina es basa en tres eixos: l’acompanyament psicològic i emocional, els programes d’amadrinament i apadrinament –actualment amb més de 60 padrins i padrines– i la facilitació de donacions a través de campanyes verificades. “No gestionem diners, sinó que connectem persones amb famílies reals que verifiquem rigorosament”, va remarcar Burgués. Sobre l’acollida de refugiats, Ferrer va remarcar que existeixen els recursos per fer-ho i que “amb els bons resultats amb Ucraïna, volem pensar que els gazians tenen el mateix dret de ser acollits”.
Ferrer va recordar que les famílies amb què treballen han viscut situacions extremes: “Algunes de les famílies que tenim s’han hagut de desplaçar 15 vegades en aquests darrers dos anys.” Per això, va insistir que el paper de la plataforma serà clau també en el futur de les famílies que acompanyen quan surtin de Gaza: “Volem ajudar-los a reconstruir-se, a començar des de zero i a ubicar-se de nou en un món on ho han perdut tot.”
En paral·lel a la seva tasca diària, Hope Palestina ha anunciat la celebració d’un acte per la pau dedicat als infants de Gaza, que tindrà lloc el diumenge vinent a les 19 hores al santuari de Nostra Senyora de Meritxell.