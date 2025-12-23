Escaldes-Engordany
Gili es queda sola a la comissió antitorres
El ministre portaveu, Guillem Casal, considera que la cònsol "tenia les competències i les eines" per aturar-les
La cònsol major d'Escaldes, Rosa Gili, es queda sola a la comissió antitorres, Després que ahir la majoria dels consellers s'oposessin a la comissió, avui ha estat el torn del Govern d'Andorra per boca del ministre portaveu, Guillem Casal. El ministre considera que Gili tenia les "competències clares i les eines" per aturar les torres, i remarca que "no cal una comissió tripartida, sinó que cadascú executi les competències que li pertoquen". Les declaracions les ha fet a la roda de premsa posterior al consell de ministres, on ha carregat contra la cònsol major d'Escaldes, dient que "ha tingut sis anys per fer el canvi i no ha volgut tirar-lo endavant".
Casal ha matisat que les competències urbanístiques estan "ben definides", les quals recauen "entre el 80% i el 90% en els comuns i la resta en el Govern", i ha posat d'exemple els comuns d'Ordino i la Massana "que ho han fet".