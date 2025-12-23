Reacció al nomenament de Sílvia Calvó
Concòrdia reclama al Govern que retiri el nomenament de Sílvia Calvó com a directora general de FEDA
El grup parlamentari titlla el moviment de "portes giratòries" i consideren que hi ha conflicte d'interès perquè Espot també presideix el consell d'administració de l'empresa
El grup parlamentari de Concòrdia ha demanat a l’executiu que faci marxa enrere amb el nomenament de Sílvia Calvó, actual cap de Gabinet del cap de Govern, com a nova directora general de FEDA. La formació considera que es tracta d’un nou cas de “portes giratòries” i critica que el Govern prioritzi la confiança personal o política per sobre de processos de selecció públics, oberts i transparents, especialment en llocs de caràcter altament tècnic d’empreses i agències independents.
NACIONAL
Sílvia Calvó substituirà a Albert Moles al capdavant de FEDA
Redacció
Concòrdia remarca que no posa en dubte la vàlua professional de Calvó, però denuncia que el cap de Govern, Xavier Espot, que alhora presideix el Consell d’Administració de FEDA, designi la seva “mà dreta” com a màxima responsable tècnica de la parapública, tancant la porta a candidats externs o a professionals de la mateixa empresa amb una elevada capacitació. En aquest sentit, el grup recorda que Calvó ja forma part actualment del Consell d’Administració de FEDA, juntament amb el ministre Guillem Casal i el secretari d’Estat, David Forné.
La formació considera que aquesta manera de procedir és pròpia d’un estat clientelar i recorda que en el seu programa electoral defensava que cap persona que hagués exercit un càrrec polític en els darrers anys pogués ser designada per dirigir entitats independents. Segons Concòrdia, aquest nomenament és una conducta “gravíssima i impròpia d’un país democràtic” i se suma, asseguren, a altres casos de manca d’independència institucional i a diverses designacions de càrrecs directius a FEDA, Andorra Telecom i altres organismes públics.