Relleu
Sílvia Calvó substituirà a Albert Moles al capdavant de FEDA
L’actual Cap de gabinet del Govern s’incorporà a la parapública a principis de febrer, dos mesos abans que es jubili l’actual director general
El director general de FEDA, Albert Moles, fa pràcticament un any que s’hauria d’haver jubilat, però va acceptar continuar en el càrrec fins a finals de març del 2026 a l’espera que se li trobés un substitut. L’escollida és l’actual Cap de gabinet, Sílvia Calvó, amb la qual va coincidir quan era ministre de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat durant les legislatures 2015–2019 i 2019–2023, i com tal presidenta de la companyia elèctrica. Durant l’etapa com a membre de Govern va impulsar i aprovar la llei d’impuls a la transició energètica i al canvi climàtic per fomentar les energies verdes i la major autonomia del país. En paral·lel va tirar endavant, tot i la forta oposició del sector de la importació del carburant, la taxa verda.
Nascuda a Andorra la Vella el 15 d’octubre de 1969. Sílvia Calvó Armengol és l’actual Cap de Gabinet del Cap de Govern del Principat d’Andorra, la figura que dona suport polític i tècnic al cap de Govern i s’encarrega de tasques de confiança, assessorament especial, protocol, secretaria particular i relacions públiques del càrrec.
És enginyera ambiental, graduada per l’Escola Superior d’Enginyers en Medi Ambient de Chambéry (França). Té un màster en administració d’empreses públiques i privades per la Universitat de Niça Sophia Antipolis. Ha desenvolupat gran part de la seva carrera professional al Departament de Medi Ambient on va ser directora del departament en dues etapes, de 2002 a 2005 i de 2007 a 2009. Va ser consellera general pel partit Demòcrates per Andorra entre 2011 i 2015, exercint també càrrecs com presidenta de la Comissió Legislativa d’Economia i vicepresidenta de la Comissió de Sanitat i Medi Ambient.
Albert Moles Betriu és Director General de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) — empresa pública encarregada de la importació, generació i distribució de l’electricitat al país, càrrec que ocupa des del 2006. Durant la seva direcció, Moles ha impulsat la modernització de la xarxa elèctrica i consolidació de FEDA com a operador clau per a la sostenibilitat de l’energia al país, els projectes d’energia renovable com el parc eòlic del Maià i la interconnexió amb xarxes externes. Així com l’organització per afrontar els reptes futurs de demanda i electrificació. Moles va cursar enginyeria energètica a l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA Lyon), una de les escoles d’enginyeria més reconegudes de França.