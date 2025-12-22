UN 'NEGOCI' LUCRATIU
Contraban amb drons i ‘espies’
Les xarxes utilitzen aparells aeris, observadors camuflats i només s’ha de caminar un quilòmetre i mig per descarregar
A mesura que les actuacions de la policia els colla, els contrabandistes de tabac al Pas de la Casa fan servir tècniques més sofisticades combinades amb altres de rudimentàries. Qui controla a qui? És el joc del gat i la rata? La policia –encara han d’arribar els efectius de reforç– té la missió de controlar i evitar el contraban, i els contrabandistes s’han pres amb molta cura la tasca de vigilar els policies per evitar encontres indesitjats. La darrera versió d’aquesta activitat tan antiga que ara res té a veure amb el tradicional i tolerat contrabandista que baixava farcells plens de tabac s’ha dotat d’un dron amb el qual, dirigit des de territori francès, es pot observar els moviments dels agents. Però a banda de l’ull tecnològic, també hi ha vigilants: un des d’un arbre en la part francesa, l’altre a compte del comerç que fa caixa en costat andorrà. No ho té fàcil la policia i tampoc difícil el contrabandista, que només ha de fer a peu un camí de quilòmetre i mig per arribar als vehicles que esperen per portar el tabac al mercat negre.
Alguns conductors pugen amb 10.000 euros per a tabac que es duu en fardells
I certament es tracta d’una activitat lucrativa de la qual s’aprofiten bandes de magrebins i d’albanesos. Un fumador francès d’un paquet diari es deixa cada any 4.745 euros de mitjana; per això el contraban és tan rendible, i aquest pròxim gener els preus tornaran a augmentar impulsats per les polítiques de salut pública.
A la nit hi ha barra lliure. La gendarmeria francesa i la policia andorrana tanquen la paradeta de la frontera a partir de les 21.30. Només queda un duaner de nit que res pot fer amb els cotxes que travessen ràpidament l’espai fronterer carregats de tabac. Probablement, albanesos que fan la compra en benzineres obertes de nit.
Es tracta d’una logística que recorda els ‘go fast’ del narcotràfic
El contraban s’ha transformat en una lluita diària per a uns i altres, i no dona símptomes de debilitat. La frontera s’ha convertit en un punt neuràlgic. Tal com recullen diversos mitjans francesos com Sud Ouest i Actu Perpignan, el tràfic de cigarretes, atret per uns preus fins a tres vegades més baixos que a França, ha experimentat un salt d’escala alarmant.
Només el cap de setmana del 13 i 14 de desembre, els duaners francesos van interceptar més de 325 quilos de cigarretes i més de 40 de tabac entre Bourg-Madame i Porta (Pirineus Orientals), segons la direcció regional de duanes de Perpinyà. Els operatius, segons informen les autoritats, s’han tornat cada cop més tensos, amb vehicles que intenten forçar els controls i agents que han hagut d’emprar dispositius com les punxes stop stick per aturar els cotxes carregats de mercaderia il·legal.
Segons Sud Ouest, el fenomen ja no és només una qüestió de petits traficants: es tracta de xarxes estructurades, amb vehicles llançadora, vigilància i una logística que recorda els go fast del narcotràfic. Les confiscacions han augmentat un 73% a l’Arieja en només un any. Els conductors deixen els portadors a més de 2.000 metres d’altitud i ells baixen a peu per camins no senyalitzats, carregats com xerpas amb centenars de cartutxos a l’esquena. Sovint, s’emboliquen els turmells amb bosses de plàstic per suportar el fred. “Ni més ni menys que tràfic d’éssers humans”, denuncia el cap de duanes Lucien Hariot.
Els testimonis són esfereïdors. El capità Collard, de la gendarmeria de Foix, relata com alguns conductors pugen amb 10.000 euros per comprar tabac, que després és transportat a peu en enormes fardells. Perillosos, sovint sense papers, la majoria provenen d’Algèria (sobretot de la regió de Mostagànem) o dels Balcans. Segons les autoritats, estan mal pagats, perquè qui guanya és l’últim de la cadena, uns 8.000 euros. Les conseqüències d’aquest tràfic no són només econòmiques. A l’Ospitalet, el mateix alcalde, Arnaud Diaz, ha denunciat que ha trobat cadàvers davant de la carinseria del poble, dues vegades, víctimes de les condicions extremes de la ruta. “La situació ha anat a més”, assegura, i alerta que els traficants “són més agressius que abans”.
"EL PAS, UN GRAN ESTANC A CEL OBERT"
I també es queixen comerciants del Pas que veuen que s’ha consolidat una imatge que no els beneficia gens.