SUCCESSOS
Veïns del Pas de la Casa denuncien una nova jornada de contraban
Una quinzena de persones han estat vistes aquest divendres al vessant francès, malgrat les baixes temperatures i la neu
Veïns del Pas de la Casa han publicat avui a les xarxes socials imatges i missatges que evidencien una nova jornada de contraban a la localitat encampadana. Les publicacions mostren més d’una quinzena de persones al vessant francès del poble duent a terme aquesta activitat, malgrat el fred i la neu, factors que no haurien aturat el pas de mercaderies per camins de muntanya.