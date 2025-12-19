Institucions
El nou magistrat espanyol del TC es mostra "molest" per les "acusacions"
El jurista espanyol assumeix el càrrec amb un perfil marcadament institucional i sense declaracions a la premsa
El nou magistrat del Tribunal Constitucional, Víctor Torres de Silva i López de Lezona, no ha volgut fer cap declaració als mitjans de comunicació després de jurar el càrrec al Consell General, al·legant la voluntat de preservar la neutralitat i el caràcter institucional de la seva funció. El jurista espanyol ha fet una petita referència a les "acusacions" d'alguns grups parlamentaris publicats al Diari sobre el seu nomenamet i s'ha mostrat molest per aquestes. El magistrat ha remarcat que la seva actuació estarà guiada “exclusivament per la Constitució i la llei”.
Torres de Silva, d’origen espanyol, ha estat nomenat pel Copríncep episcopal després de la finalització del mandat de Josep Lluís Guàrdia, el passat 24 de novembre, i ha assumit el càrrec en un acte solemne celebrat a la seu parlamentària.
L’acte institucional ha estat presidit pel síndic general, Carles Ensenyat, que ha remarcat que el jurament d’un magistrat del Tribunal Constitucional simbolitza “el compromís continuat del Principat amb l’estat de dret, la separació de poders i la protecció dels drets fonamentals”.
En el discurs, Torres de Silva ha expressat el seu agraïment al Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano, pel nomenament, que ha qualificat de “grandíssim honor”, així com al síndic general per l’organització de l’acte. El nou magistrat ha assegurat que assumeix el càrrec amb un “compromís ple i absolut amb Andorra”, afirmant que servirà la Constitució, els ciutadans i la garantia dels drets fonamentals “amb tota imparcialitat”.
Torres de Silva ha volgut també retre homenatge al seu predecessor, destacant la tasca desenvolupada per Josep Lluís Guàrdia, i ha demanat el suport dels membres del Tribunal Constitucional per exercir les seves funcions dins la institució.
El nou magistrat d’origen espanyol no ha volgut fer declaracions a la premsa després de l’acte, argumentant la voluntat de preservar la neutralitat i el caràcter institucional de la seva funció, tot reiterant que la seva actuació “estarà guiada exclusivament per la Constitució i la llei”.