El Superior rebaixa un any la pena de la condemnada per agredir la parella amb una fulla d'afaitar
La sentència fixa tres anys ferms i un de condicional, sotmès a seguiment psiquiàtric
El Tribunal Superior ha resolt estimar parcialment el recurs d’apel·lació de la defensa de la dona condemnada per haver atacat la seva exparella amb una fulla d’afaitar el 8 d’octubre de 2024 en un aparthotel d’Encamp, i li ha rebaixat un any la pena. En una primera instància se li va imposar una pena de cinc anys de presó, quatre ferms i un condicional, i ara, el Superior li ha fixat una pena de tres anys ferms i un de condicional, sotmès a seguiment psiquiàtric.
La defensa havia sol·licitat el recurs d’apel·lació per tenir en compte els trastorns mentals de l’acusada La sentència revisada reconeix que l’acusada és responsable dels fets, però aplica una excloent incompleta de la pena tenint en compte els seus trastorns mentals. Així, manté una condemna de quatre anys de presó, dels quals tres són ferms i un s’estableix de manera condicional, amb seguiment psiquiàtric i internament com a mesura de tractament. La pena queda suspesa per un període de quatre anys sempre que compleixi les condicions imposades.