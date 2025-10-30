Tribunals
La condemnada d'agredir a la parella amb una fulla d'afaitar argumenta trastorns mentals
La defensa demana que els fets es qualifiquin de delicte major de lesions i en cap cas d'homicidi en grau de temptativa
La defensa de la dona acusada d’haver agredit la seva parella amb una fulla d’afaitar el 8 d’octubre del 2024 en un aparthotel d’Encamp, ha sol·licitat al Tribunal de Corts l’exempció total de la pena i que, en tot cas, els fets es qualifiquin de delicte major de lesions i en cap cas d'homicidi en grau de temptativa, fixant una pena de presó que no sigui superior a 8 mesos. La lletrada ha argumentat que l’acusada no tenia control sobre els seus actes a causa dels múltiples trastorns mentals que pateix i d’un episodi de descompensació psicològica el dia dels fets.
Aquell dia la parella s’havia citat per acomiadar-se definitivament. Segons la Fiscalia, després d’autolesionar-se diverses vegades al bany, la dona hauria atacat l’home amb una fulla d’afaitar, causant-li un tall al coll de 15 centímetres que, segons els forenses, hauria pogut ser mortal. Per aquest motiu, el ministeri Fiscal manté l’acusació d’homicidi en grau de temptativa, mantenint els cinc anys de presó que el Tribunal va dictar aquest setembre.
En canvi, la defensa sosté que no hi va haver intenció homicida i que l’agressió va ser un acte impulsat per un brot psicològic en un context de descontrol emocional. L’advocada ha insistit que, si la seva clienta hagués volgut matar la víctima, hauria fet servir algun dels ganivets que hi havia a l’apartament, i no una fulla d’afaitar.