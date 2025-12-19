Descongelació dels preus
Els propietaris denuncien una “prolongació encoberta” del control dels lloguers
L'APBI insta el Govern a posposar l’aprovació del projecte de llei
L’Associació de Propietaris de Béns Immobles d’Andorra (APBI) ha fet públic el seu posicionament sobre l’esborrany del projecte de llei que regularà els arrendaments d’habitatge entre els anys 2027 i 2032. Tot i que el text es presenta com una desregulació progressiva del mercat, l’entitat considera que es tracta d’una “prolongació encoberta” de la intervenció actual i reclama una revisió profunda abans de l’aprovació definitiva.
NACIONAL
Joan Ramon Baiges
L'Associació creu que el nou marc normatiu no aborda les causes estructurals de la manca d’oferta, com el creixement demogràfic sostingut i la insuficient promoció d’habitatge de lloguer. L’associació defensa que la congelació de preus i els increments limitats aplicats en els darrers anys han reduït la rendibilitat del lloguer i han provocat una retirada progressiva de pisos del mercat. A més, critica que les dades de preu que es fan servir habitualment en el debat públic no reflecteixen la realitat dels contractes en vigor —prop del 80% estan entre 6 i 10 euros el metre quadrat— i que s’han construït polítiques públiques a partir de preus puntuals publicats als portals immobiliaris.
Els propietaris també denuncien l’impacte negatiu de les regulacions sobre la conservació i rehabilitació del parc existent, i alerten que, si els lloguers no poden cobrir els costos de manteniment, la qualitat de l’habitatge es veurà greument afectada. En paral·lel, l’APBI assenyala que la inversió estrangera en pisos de lloguer a preus elevats ha distorsionat el mercat i que la prolongació de contractes rígids de llarga durada afegeix risc i incertesa per als petits propietaris.
L’entitat reitera el seu suport a la funció social de l’Estat per protegir els col·lectius vulnerables, però considera que aquesta responsabilitat ha de recaure en el conjunt de la societat mitjançant polítiques públiques clares, i no només en els propietaris. Per tot plegat, l’APBI insta el Govern d'Andorra a posposar l’aprovació del projecte de llei i obrir un procés de revisió més profund, amb l’objectiu de garantir un mercat del lloguer equilibrat, sostenible i funcional per al conjunt del país.