Unió Europea
El reglament del referèndum de l'acord s’aprovarà el primer trimestre del 2026
El Pacte d'Estat preveu que la presidència xipriota reprengui el debat al gener
El Pacte d’Estat per l’Acord d’associació va validar ahir el Reglament sobre el referèndum consultiu, que es preveu aprovar durant el primer trimestre del 2026. El reglament, elaborat amb el consens dels grups parlamentaris, estableix els principis del dret de sufragi, el procediment per fixar la data i la pregunta —competència del Govern amb acord del Consell General—, i regula la participació de partits i grups d’electors, així com el finançament i control de la campanya. El text adapta els processos ja utilitzats en eleccions nacionals i parroquials.
NACIONAL
Pausa al Pacte d’Estat amb l’acord per no tensar la relació amb França
Joan Ramon Baiges
En la reunió del Pacte també es va informar dels darrers avenços en la negociació de l’acord d’associació amb la Unió Europea. Malgrat que no s’ha arribat a un consens jurídic sota la presidència danesa —que finalitza aquest desembre—, es preveu que la presidència xipriota reprengui el debat al gener amb l’objectiu d’assolir l’acord polític durant el primer trimestre del 2026. També es va informar sobre l’estat de les negociacions per a l’acord de gestió de fronteres, que podria tancar-se el pròxim gener, així com dels contactes bilaterals en curs amb Espanya i França.