UNIÓ EUROPEA
Pausa al Pacte d’Estat amb l’acord per no tensar la relació amb França
El cap de Govern defensa una posició prudent mentre el Consell Europeu respon
El cap de Govern, Xavier Espot, ha decidit suspendre dues reunions previstes del Pacte d’Estat per a l’Acord d’Associació amb la Unió Europea amb l’objectiu de mantenir una posició prudent enmig de la pressió exercida per França. Segons ha sabut el Diari, tot i que la carta enviada als membres del Pacte no ho explicita, de la lectura del text s’entén que el motiu principal de la desconvocatòria és evitar que qualsevol moviment polític o declaració des d’Andorra pugui incrementar la irritació de París, que ha deixat molt clar que l’acord ha de ser mixt.
França defensa que l’Acord d’Associació sigui etiquetat com a “mixt”, cosa que obligaria a una ratificació parlamentària en cadascun dels estats membres i alentiria el procés. Aquesta posició ha tensat les negociacions i ha posat en pausa la voluntat del Govern d’avançar en l’agenda política interna relacionada amb el pacte europeu. En aquest context, Espot ha anunciat que la propera trobada no tindrà lloc fins a mitjans de desembre, a l’espera que es resolgui la posició dels socis europeus.
Suspeses les dues reunions previstes per a novembre i desembre
El missatge del cap de Govern fa una crida a mantenir la discreció i evitar iniciatives proactives que puguin ser percebudes com una pressió innecessària. Les sessions previstes per al 26 de novembre i el 10 de desembre han quedat oficialment anul·lades.
L’elisi reclama que sigui ratificat pels parlaments nacionals
Amb aquesta maniobra, l’Executiu busca evitar més friccions diplomàtiques amb França i guanyar temps mentre no arriba una resposta oficial del Consell de la Unió Europea. L’endarreriment de les reunions del Pacte d’Estat deixa en suspens la coordinació política interna sobre l’Acord d’Associació. El gest d’Espot evidencia la voluntat de no comprometre les relacions bilaterals amb un dels principals estats garants o amb el copríncep Emmanuel Macron. L’ambaixador francès a Andorra, Nicolas Eybalin, ja havia advertit que un rebuig o una mala gestió de l’Acord podria tenir conseqüències negatives en les relacions bilaterals, insistint que París espera de les autoritats andorranes una actitud constructiva i un missatge unitari sobre Europa.