Reforç del servei de permanències mèdiques durant les festes de Nadal
Els metges de capçalera atendran els festius i laborables des del 25 de desembre al 6 de gener
El servei de permanències mèdiques oferirà cobertura especial entre el 25 de desembre de 2025 i el 6 de gener de 2026 per garantir l’atenció mèdica durant el període nadalenc, segons ha anunciat el ministeri de Salut. La iniciativa es repeteix per segon any consecutiu i preveu l’ampliació del servei també a dies laborables, 29, 30 i 31 de desembre, i 2 i 5 de gener, més enllà dels caps de setmana i festius nacionals, que són el marc habitual de funcionament del dispositiu.
La mesura ha estat acordada pel ministeri de Salut, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i el Col·legi Oficial de Metges d’Andorra (COMA) per mantenir la qualitat i la disponibilitat de l’atenció primària en un període de gran afluència i amb una demanda potencialment més elevada, segons s'explica en un comunicat.
Aquest servei públic de permanències mèdiques de guàrdia de metges de capçalera està ubicat a l’edifici de consultes externes del SAAS, a l’antiga Clínica de Meritxell. L’horari d’atenció es manté de 9 a 13 hores i de 15 a 20 hores. Per accedir-hi cal demanar cita prèvia al telèfon 871017 o bé es pot ser derivat des d’altres serveis assistencials com urgències o els centres de salut, recorda el ministeri.
