Mobilitat
Els pagesos francesos intensifiquen la protesta amb un tall d'accés al Pas per Ur a partir de demà
Els agricultors bloquejaran l'RN20 des de les deu del matí de divendres fins al diumenge amb el nou tancament
Els pagesos francesos intensificaran els talls a partir de demà a les deu del matí, amb un nou bloqueig a l'alçada d'Ur, prop de Puigcerdà. El tall de circulació es mantindrà al llarg del cap de setmana, fins diumenge, afegint-se així al bloqueig ja existent a Tarascó, "que no s'aixecarà fins que no hi hagi una solució", ha explicat el portaveu dels pagesos de la Cerdanya francesa, Christian Tallant. Aquest nou tall bloquejarà per complet l'RN20, l'RN320 i l'RN22 "i tota la gent que vingui vulgui anar a Andorra des de França, haurà de donar la volta per Montlluís, Llívia i cap a Puigcerdà, i entrar per la frontera del riu Runer", apunta Tallant., matisant que "encara no s'ha mirat com es gestionarà el moviment de la gent que viu a les zones afectades".
NACIONAL
El tall a Tarascó es manté sense data per deixar de bloquejar l’RN-20
Redacció
Els organitzadors preveuen que al nou tall s'hi sumin uns 150 pagesos, provinents de la Cerdanya francesa i espanyola, juntament amb una seixantena de tractors. "L'objectiu és que el govern francès canviï d'estratègia i no ens obligui a matar totes les vaques, sinó només les que estiguin malaltes, així com vacunar totes les vaques franceses", diu el portaveu. Tallant també pretén que el bloqueig "obligui el Govern d'Andorra a trucar a París i demanar que treballin per una solució ràpida, ja que a Andorra no li beneficia aquesta situació".
Els pagesos mantindran una reunió amb la ministra d'Agricultura francesa, Annie Genevard, demà al matí a París. "Si les nostres demandes són acceptades, el tall d'Ur s'aixecarà demà al vespre", apunta Tallant, si no es mantindrà fins diumenge "i després decidirem si el mantenim més dies o obrim el pas", conclou el portaveu.