Els pagesos francesos intensifiquen la protesta amb un tall d'accés al Pas per Ur a partir de demà

Els agricultors bloquejaran l'RN20 des de les deu del matí de divendres fins al diumenge amb el nou tancament

La protesta dels ramaders de l’Arieja.

Andorra la Vella

Els pagesos francesos intensificaran els talls a partir de demà a les deu del matí, amb un nou bloqueig a l'alçada d'Ur, prop de Puigcerdà. El tall de circulació es mantindrà al llarg del cap de setmana, fins diumenge, afegint-se així al bloqueig ja existent a Tarascó, "que no s'aixecarà fins que no hi hagi una solució", ha explicat el portaveu dels pagesos de la Cerdanya francesa, Christian Tallant. Aquest nou tall bloquejarà per complet l'RN20, l'RN320 i l'RN22 "i tota la gent que vingui vulgui anar a Andorra des de França, haurà de donar la volta per Montlluís, Llívia i cap a Puigcerdà, i entrar per la frontera del riu Runer", apunta Tallant., matisant que "encara no s'ha mirat com es gestionarà el moviment de la gent que viu a les zones afectades".

Els organitzadors preveuen que al nou tall s'hi sumin uns 150 pagesos, provinents de la Cerdanya francesa i espanyola, juntament amb una seixantena de tractors. "L'objectiu és que el govern francès canviï d'estratègia i no ens obligui a matar totes les vaques, sinó només les que estiguin malaltes, així com vacunar totes les vaques franceses", diu el portaveu. Tallant també pretén que el bloqueig "obligui el Govern d'Andorra a trucar a París i demanar que treballin per una solució ràpida, ja que a Andorra no li beneficia aquesta situació".

Els pagesos mantindran una reunió amb la ministra d'Agricultura francesaAnnie Genevard, demà al matí a París. "Si les nostres demandes són acceptades, el tall d'Ur s'aixecarà demà al vespre", apunta Tallant, si no es mantindrà fins diumenge "i després decidirem si el mantenim més dies o obrim el pas", conclou el portaveu.

