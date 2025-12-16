PROTESTES A L'ARIEJA
El tall a Tarascó es manté sense data per deixar de bloquejar l’RN-20
Els ramaders alerten que estan organitzats per mantenir l’acció fins Cap d’Any
Les mobilitzacions de ramaders a l’Arieja es mantenien ahir actives i continuaven bloquejant l’RN-20 a l’altura de Tarascó, un dels principals accessos per carretera a Andorra. El tall, iniciat divendres passat, afecta de ple la mobilitat de residents, transportistes i turistes que intenten accedir o sortir del Principat en plena campanya de Nadal, generant cues importants i desviacions obligades per vies secundàries.
L’origen de la protesta és l’abatiment de 207 bovins a les Bordes-sur-Arize per contenir la dermatosi nodular contagiosa. Els sindicats convocants, la Coordinació Rural i la Confederació Pagesa de l’Arieja, denuncien l’actuació de les autoritats franceses i reclamen una moratòria urgent, advertint que els controls sanitaris actuals són desproporcionats i poc transparents. També exigeixen més suport als ramaders afectats i la revisió del protocol d’intervenció veterinària, que consideren excessivament dur.
“Ens estem organitzant per quedar-nos: tenim calefacció, un envelat... Si cal passar el Cap d’Any aquí, el passarem”, assegurava Sébastien Durand, president de la Coordinació Rural, que lamenta la manca de resposta institucional. “Només ens han dit que la ministra estaria disposada a fer una reflexió. Això no és suficient. Volem la suspensió dels abatiments massius”, deia en declaracions a La Dépêche du Midi.
El malestar s’ha fet visible amb accions simbòliques com la col·locació de dos arbres de Nadal al punt de bloqueig i el suport ciutadà creixent. “El merder que hem organitzat no ens agrada, però ara que està fet, ha de servir per a alguna cosa”, expressava Corentin Tourrent, ramader i copresident del sindicat gascó. “Seguim alimentant les nostres vaques, però no ens podem projectar.”
Més suport
La protesta s’ha estès més enllà del sector boví i ha rebut el suport d’apicultors i veïns. La ministra francesa d’Agricultura, Annie Genevard, és esperada avui a Tolosa, on ha de reunir-se amb representants dels sindicats agrícoles i de les cambres d’agricultura regionals.