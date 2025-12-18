RECEPCIÓ DE NADAL
Un discurs eminentment pastoral
El Copríncep episcopal pronuncia el primer parlament de Nadal des del seu nomenament
El Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, va pronunciar el primer discurs de Nadal durant la recepció anual que es produeix al Palau Episcopal de la Seu d’Urgell. Un pregó que va deixar a fora temàtiques com l’avortament o l’habitatge, i amb una premissa principal que va girar al voltant de la contribució del poble andorrà a “la pau al món, el respecte al dret internacional i a la cooperació entre nacions”. Segons Serrano, el Principat “ha desenvolupat la seva diplomàcia establint i impulsant relacions amb altres actors internacionals”, i va destacar que “Andorra vol seguir caminant en la comunitat internacional i ser cada dia més un espai de prosperitat i pau que no deixi ningú enrere”, posant la mirada en reptes com el canvi climàtic, les migracions forçades, la seguretat cibernètica o l’ús de la intel·ligència artificial, “per avançar cap a un món més pacífic i col·laborador”.
El PS i Concòrdia troben a faltar un pronunciament sobre l'avortament
El Copríncep també va fer referència als conflictes armats que actualment assolen el món. Serrano va explicar que “Nadal és sempre una nova oportunitat única per renovar i aprofundir en l’esperança que la humanitat no camina en la foscor del sofriment i la mort”, destacant que ara mateix hi ha 59 conflictes bèl·lics més que després de la Segona Guerra Mundial. En aquesta línia, va fer seves les paraules del Papa Lleó XIV per a la pròxima Jornada mundial de la pau, sota el lema “acord d’una pau desarmada i desarmant”. El Copríncep va destacar que Andorra “contribueix amb el seu testimoni, la seva veu i la seva solidaritat material i moral a fer possible una pau justa i duradora arreu”, i que l’assoliment del bé comú segueix “un fil d’or” que ha estat present al llarg dels segles en el pensament occidental.
Per últim, Serrano va asseverar que Andorra és “un país que té cura dels més febles, que han de ser una prioritat en tota societat justa”. Aquesta responsabilitat no ha de recaure només en les autoritats competents, sinó que “és una crida per a tota persona a superar la indiferència i sostenir, cuidar i promoure els que pateixen pobresa, fragilitat, malaltia o exclusió”.
Les reaccions
El cap de Govern, Xavier Espot, va fer una valoració “altament positiva” del discurs de Nadal del Copríncep episcopal, i va celebrar que es tractés d’un parlament que “s’emmarca perfectament en el seu rol institucional i que fixa unes prioritats que són perfectament acordes amb les prioritats del Govern”. Segons Espot, el Copríncep va aprofitar la intervenció per fer balanç del seu primer any al capdavant de la institució i per demostrar un coneixement “molt aprofundit” de la realitat andorrana.
Espot va subratllar que Serrano Pentinat va tenir l’oportunitat de recórrer tot el territori, fet que li ha permès conèixer de primera mà el país i les seves particularitats. En aquest sentit, va remarcar que el discurs ha sabut enllaçar de manera clara quines han de ser les prioritats de l’acció política, legislativa i governamental d’Andorra, tot integrant-hi també la seva visió pastoral.
En la mateixa línia, Jordi Jordana, president del grup demòcrata, va declarar que “no hi pot haver gaire més valoració des d’un punt de vista més polític perquè avui, potser, no tocava”. Jordana va destacar el sentiment expressat pel Copríncep episcopal d’haver-se sentit ben acollit durant els seus primers mesos com a cap d’Estat, un fet que, segons Jordana, el mateix Copríncep ja va remarcar en diverses ocasions, com ara durant la seva visita a Canillo.
Per la seva banda, Marc Monteagudo, conseller d’Andorra Endavant, va fer una valoració “molt positiva”, destacant que “en el discurs de l’any passat sí que es va deixar entre línies l’acord amb la UE o l’avortament. Són temes calents que enguany no s’han tocat i que cal refredar”.
La presidenta del grup socialdemòcrata, Susanna Vela, va considerar que el discurs va tenir un to “molt pastoral” i propi d’aquestes dates, però va lamentar que no fos més polític ni més adreçat a la ciutadania i a la classe política andorranes. Segons Vela, tot i que hi ha alguns aspectes del discurs que el PS comparteix, com ara la defensa del multilateralisme per fer front als grans problemes globals o la referència a les immigracions forçades, “esperàvem un missatge més adreçat a problemes com l’habitatge, o també, evidentment, tot i que sabem que no pot parlar de l’avortament, més adreçat a la garantia de drets per a tothom de la mateixa manera que ho va fer en el seu primer discurs quan va prometre la Constitució”.
Cerni Escalé, president del grup de Concòrdia, va considerar que “el Copríncep ens ha ofert un discurs molt neutral”. Escalé va destacar l’omissió de la Unió Europea durant el parlament de Serrano: “És la primera vegada en molts anys que el Copríncep episcopal no menciona la Unió Europea directament. Parla simplement d’una bona entesa internacional, que és indubtable que Andorra l’ha de tenir.” En aquest context, va assenyalar que el futur del país hauria d’anar de la mà d’“una flexibilitat que esperem trobar també amb el Copríncep episcopal” en assumptes cabdals com la interrupció voluntària de l’embaràs i altres àmbits “on l’Església catòlica té postulats que no acaben d’adir-se amb el pensar actual d’Andorra”.