Les imatges de la recepció de Nadal del Copríncep episcopal

El Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, brindant amb el cap de Govern, Xavier Espot, a la recepció de Nadal
El Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, rebent el síndic general, Carles Ensenyat, a la recepció de Nadal
El Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, rebent el cap de Govern, Xavier Espot, a la recepció de Nadal
El Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, rebent a la ministra Conxita Marsol a la recepció de Nadal
El Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, rebent als consellers d'Andorra Endavant, Carine Montaner i Marcos Monteagudo, a la recepció de Nadal
El Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, rebent els convidats a la recepció de Nadal
El Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, amb els assistents a la recepció de Nadal