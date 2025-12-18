Afers Exteriors
Andorra i Espanya negociaran a principi d'any l'acord que evita controls sistemàtics per l'Entry/Exit a la frontera
Els ministres Imma Tor i José Manuel Albares han mantingut una trobada avui a Madrid
La negociació per evitar controls sistemàtics d'Espanya a la frontera amb Andorra per l'aplicació de l'Entry/Exit començarà a inicis del 2026, segons ha informat el ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació d’Espanya, José Manuel Albares, a la ministra d’Afers Exteriors d'Andorra, Imma Tor, i en la reunió que han mantingut avui a Madrid. La negociació bilateral per a la implementació de l’Acord de gestió de fronteres, que eximeix el Principat dels controls sistemàtics previstos en el Reglament europeu d’Entrades i Sortides (EES).
La trobada ha servit per fer balanç de les principals qüestions bilaterals i multilaterals en curs entre ambdós països. En el marc de la reunió, la ministra Tor ha agraït el suport constant d’Espanya a Andorra, especialment en relació amb l’Acord d’associació amb la Unió Europea. En aquest sentit, el ministre Albares ha reiterat la voluntat del govern espanyol de facilitar el consens necessari en el procés de presa de decisions sobre la naturalesa jurídica de l’acord. Les dues parts també han destacat el bon nivell de diàleg i cooperació existent entre ambdós executius.
Espanya ha anunciat que ajorna l'aplicació de l'Entry/Exit a la frontera amb Andorra del febrer a l'abril i això provocaria si no hi ha l'entesa que es negociarà que la policia espanyola demanaria la documentació als ocupants de tots els vehicles que hagin de passar pel límit dels dos països pel riu Runer. El Govern vol arribar a un acord per evitar que aquests controls sistemàtics bloquegin l'entrada al Principat. L'aplicació d'aquesta vigilància fronterera en uns mesos ha tingut ja una conseqüència: la contractació de temporers, perquè Andorra no ha atorgat cap autorització de treball a extracomunitaris que portin més de 90 dies a l'espai Schengen. El motiu és que aquests immigrants no complirien les normes de l'Entry/Exit i no podrien passar la frontera hispanoandorrana quan Espanya comenci a fer els controls i Andorra s'hauria de fer càrrec de retornar-los als països d'origen, majoritàriament de sud-Amèrica.
La reunió ha permès igualment abordar la cooperació transfronterera, posant en relleu les excel·lents relacions amb la Generalitat de Catalunya. En aquest àmbit, s’ha intercanviat informació sobre el projecte de zona econòmica especial a Organyà que el Govern d’Andorra valora impulsar. Espanya ha mostrat interès en la iniciativa i s’ha compromès a facilitar-ne el desenvolupament, especialment en el marc de les polítiques de lluita contra la despoblació. També s’ha tractat el projecte d’Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT), amb el suport d’Espanya, i Andorra ha expressat l’interès que la regió d’Occitània s’hi pugui sumar. Albares s’ha compromès a donar un nou impuls a l’estratègia de cooperació transfronterera com a instrument clau per aglutinar aquests projectes.
Finalment, el ministre espanyol ha agraït a Andorra el suport a la Cimera Iberoamericana i ha convidat el Principat a participar en la trobada que se celebrarà a Espanya els dies 4 i 5 de novembre del 2026. Les dues delegacions han valorat positivament la possibilitat que Albares faci una visita oficial a Andorra l’any vinent, amb l’objectiu d’avançar i culminar la signatura de diversos convenis bilaterals en negociació. A més, a l’agenda institucional, i amb motiu de la visita de la ministra Tor a Madrid, l’Ambaixada d’Andorra ha organitzat una trobada amb la comunitat andorrana resident a la capital espanyola i una recepció amb els ambaixadors acreditats a Andorra.