Reacció a la trobada de Nadal de Xavier Espot amb els mitjans
La USdA carrega contra la descongelació dels lloguers i acusa el Govern de precaritzar el país
El sindicat alerta d’una pèrdua de poder adquisitiu, fugida de talent i fractura social si no es corregeixen les polítiques laborals i d’habitatge
La Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha expressat el seu desacord frontal amb les polítiques impulsades pel Govern, en un comunicat de premsa, especialment amb l’anunci de la descongelació dels lloguers a partir del gener del 2027, començant pels contractes més antics. Segons el sindicat, la mesura consolida un model econòmic que empobreix les famílies, precaritza el treball i posa en risc la cohesió social i la identitat del país.
La USdA adverteix que la fi de la congelació dels lloguers, sense garanties socials suficients, comportarà una pèrdua immediata de poder adquisitiu, un augment del risc d’expulsió residencial i més pressió sobre un mercat de lloguer que ja considera escàs i car. El sindicat denuncia una “incoherència flagrant” entre la possibilitat d’increments acumulats de fins al 25% en els lloguers i un augment del salari mínim limitat al 6%, fet que, assegura, agreujarà la crisi d’habitatge.
El comunicat també critica el que considera una doble vara de mesurar entre sector públic i privat, tant en salaris com en drets sindicals. Segons la USdA, mentre el sector públic gaudeix de mecanismes de protecció, la majoria dels treballadors del sector privat no cobren l’IPC i suporten el cost real de la vida, cosa que afavoreix la fugida de professionals qualificats i de pensionistes, substituïts —segons el sindicat— per mà d’obra més precària.
Davant aquest escenari, el sindicat reclama mesures urgents com la revalorització salarial obligatòria segons l’IPC, una protecció efectiva dels drets sindicals al sector privat, polítiques d’habitatge que evitin l’expulsió de treballadors i famílies i la suspensió de la descongelació dels lloguers fins que existeixin garanties socials reals. El sindicat conclou que, sense canvis profunds, el país s’encamina cap a una pèrdua de qualitat de vida, cohesió social i arrelament cultural.