Els lloguers es prorrogaran d'1 a 5 anys si no hi ha acord per a la renovació
Els augments de fins al 25% seran per a les actualitzacions de contractes de cinc anys
El projecte de llei que estableix el règim jurídic aplicable als contractes d’arrendament d’habitatges de residència habitual i permanent per al període 2027–2032 fixa pròrrogues per als casos que no hi hagi acord entre el propietari i el llogater. L'esborrany del Govern al que ha tingut accés el Diari d'Andorra proposa que els contractes signats entre el 2013 i el 2021 s'estendran per un període d'entre 1 i 5 anys, segons l’any de formalització de l'acord. Els contractes signats el 2012 o abans no tindran pròrroga legal i les parts no tenen condicionants per extingir-lo o renovar-lo. Els del 2013-2014 es prorroguen fins al 2028; els del 2015 i 2016 s’hauran de prorrogar legalment fins al 2029; els del 2017 i 2018 es mantenen tres anys més; els del 2019 i 2020 es prorroguen 4 anys; i els del 2021 seran vigents fins al 2032. Les revisions aplicables a aquests contractes només seran la del percentatge de l'Índex de Preus de Consum (IPC), sempre que estigui pactat al contracte.
Els terminis d'extensió dels contractes sota els paràmetres fixats és un dels punts de la normativa sobre habitatge que genera més discrepància. El debat que hi hagi en el treball amb el grup parlamentari podria provocar que la congelació dels lloguers acabi abans del 2032 i que el procés sigui de tres anys, segons ha pogut saber el Diari.
L'esborrany del projecte de llei estableix a més topalls concrets per a l’increment de l'arrendament en cas de renovació o formalització d’un nou contracte de cinc anys amb la mateixa persona arrendatària o amb una de nova. El text especifica que les pujades seran d'un màxim del 25% si el preu per metre quadrat és igual o inferior a 8 euros i s'aplicarà amb una repercussió anual del 5% més l’IPC. Per a preus d'entre 8 i 9 euros el límit d'augment és del 20% que es repartirà en un 4% més IPC en els cinc anys de contracte. Si el preu del metre quadrat està entre 9 i 10 euros es podrà incrementar un 10% màxim repartit en un 2% més IPC. Els lloguers d'entre 10 i 12 euros el metre quadrat tenen un topall del 5% amb una repercussió de l'1% més la inflació. I a partir dels 12 euros per metre quadrat només es permet aplicar l’IPC.
La norma preveu excepcions que no queden sota els condicionants de pròrrogues ni de topalls de pujada. L'afectació és per a habitatges de luxe o casos específics que són: pisos amb una superfície igual o superior a 150 metres quadrats; quan la renda mensual sense incloure places d'aparcament, trasters o subministraments sigui superior als 2.500 euros; si és un habitatge unifamiliars; si calen obres "de seguretat o salubritat" importants que impedeixin l’ocupació. Tampoc afecta els contractes d'arrendaments de persones titulars d'un autorització de residents sense activitat lucrativa o si el propietari ha venut l'habitatge i el comprador vol destinar-lo a residència habitual del comprador.
