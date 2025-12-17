Trànsit
Les obres en una claveguera de l'avinguda Tarragona tornen a provocar retencions
Fins a dos quarts de dues, una part dels dos carrils en sentit sud ha estat tallat
Les obres en una claveguera de l'avinguda Tarragona tornen a provocar retencions al centre d'Andorra la Vella. Uns treballs que, des d'ahir al migdia han estat provocant grans embussos a l'avinguda, tant en sentit sud com en sentit nord en direcció a la carretera de l'Obac. Avui, novament, els agents de circulació d'Andorra la Vella s'han desplegat des de dos quarts de deu del matí a la zona, per començar a coordinar el trànsit, que ha experimentat grans cues des del migdia, l'hora punta dels desplaçaments al país. Tot i que mobilitat havia informat al Diari que en cas de repetir-se una situació semblant a la d'ahir es retirarien les obres, no ha fet falta, ja que els agents, ja han acabat la seva missió i estan començant a retirar els cons i la senyalització que envoltaven la zona afectada, un cop sec l'asfalt que s'havia posat a la part de la calçada on s'ha instal·lat la claveguera.
Unes afectacions que no han passat desapercebudes pel conseller de la minoria del comú de la parròquia, David Astrié, qui ha mostrat fa pocs minuts el seu malestar amb la situació en una piulada al compte d'X i que es pregunta "El comú d'Andorra la Vella ha autoritzat aquesta intervenció"?