TRÀNSIT
Unes obres a la via atrapen els conductors en un embús
Unes obres a l’avinguda Tarragona van ser ahir un malson per a molts conductors que van decidir circular per la carretera de l’Obac en direcció Sant Julià i es van veure atrapats en un embús monumental, especialment a partir del migdia i la tarda. Durant el matí, les obres a la calçada van obligar a tallar un dels dos carrils, tant de pujada com de baixada, mentre que a la tarda només es va tallar un dels carrils de baixada, en direcció Sant Julià, segons va informar el servei de Mobilitat, apuntant que a final de la tarda s’havia restablert la circulació, però sense descartar que es pugui tornar a tallar algun dels carrils. Les retencions en direcció sud començaven a l’entrada d’Escaldes-Engordany i finalitzaven a l’Estadi Comunal, afectant també el carrer de la Unió i l’avinguda Fiter i Rossell.