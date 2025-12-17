Infraestructures
El tram final de la desviació de la Massana–Ordino costarà 3,8 milions
Les obres permetran reduir fins a un 72% el trànsit pel centre de la parròquia
El consell de Ministres ha aprovat aquesta tarda, a proposta del ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, la darrera adjudicació d’obres per continuar avançant en la construcció de la desviació de la Massana–Ordino, amb l’objectiu que la infraestructura sigui una realitat l’any 2027. En concret, s’han adjudicat els sectors 1 i 2 del tram 5, amb una longitud de 240 metres, que s’estenen des de la rotonda d’enllaç amb la carretera general 3 fins al pont de Bombers. Els treballs s’han adjudicat per un import de 3.833.456,02 euros a la UTE Desviació Massana tram 5, formada en un 50% per Pidasa i un altre 50% per Progec.
Paral·lelament, les obres avancen sobre el terreny segons el calendari previst. Actualment s’està enllestint el tram 2, de 610 metres, que connecta amb el revolt de la CG-3 a la Serra de l’Honor, i s’està construint el tram 3, que preveu el creuament del riu Valira del Nord fins a la zona de Palanques, amb una longitud de 500 metres. Aquest tram permetrà l’accés al centre de la Massana mitjançant diversos ramals fins a l’entorn de l’edifici del comú. També s’estan executant els treballs del tram 5.3, entre el pont de bombers i el pont de les Palanques, sota la Farga Rossell.
Amb la construcció de la desviació, l'executiu preveu una reducció del trànsit del 72% al nucli urbà de la Massana, reforçant la seguretat de vianants, conductors i passatgers, així com una millora del benestar ambiental amb una disminució estimada del 45% de les emissions de CO₂ -diòxid de carboni- al centre de la parròquia.
El mur de sosteniment de la CG-4 costarà quasi 250.000 euros
D’altra banda, el consell de Ministres també ha donat llum verda a l’arranjament del mur de sosteniment de la carretera General 4, al punt quilomètric 4 entre Xixerella i Pal. Les obres s’han adjudicat a l’empresa Treballs Públics La Coma per un import de 247.775,80 euros, amb una durada prevista d’un mes i mig en un tram de 140 metres. L’actuació inclou la refecció del mur i la instal·lació d’una nova barrera de seguretat de fusta i metall, amb l’objectiu de millorar la seguretat viària en aquest tram.