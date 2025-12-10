INFRAESTRUCTURES
La desviació de la Massana tindrà un sobrecost d’entre el 5% i el 10%
El motiu de l’increment del cost de les obres, pressupostat en 32 milions, és l’augment del preu dels materials
Les obres de construcció de la desviació de la Massana tindran un sobrecost d’entre el 5% i el 10%, segons va apuntar ahir el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, en una visita als treballs. És a dir, d’entre 1,6 i 3,2 milions d’euros, si es té en compte que la inversió total destinada al projecte és de 32 milions. El motiu de l’increment és, segons Ferré, l’augment del preu dels materials.
“Avancem per fer realitat una infraestructura clau per descongestionar el trànsit”
Els turismes que vagin en direcció Ordino podran circular per la desviació de la Massana a partir del final de l’any vinent. Segons va explicar ahir al migdia el ministre, els trams 2, 3 i 5.3, és a dir, els que enllacen la rotonda de la Serra de l’Honor, la rotonda de les Palanques i el pont de la caserna de bombers estaran enllestits d’aquí a un any, aproximadament. En aquest darrer punt s’habilitarà un pas provisional, tancat als vehicles pesants perquè a la sortida cap a Ordino farà un gir complicat. És per aquest motiu que els camions i els autobusos hauran de continuar passant pel centre de la Massana.
Dins del calendari
La desviació s’està executant d’acord amb el calendari previst. Per tant, abans del 2028 hauria d’estar enllestida i plenament operativa. “Aquesta és una de les actuacions viàries més importants de la legislatura. Avancem per fer realitat una infraestructura clau per descongestionar el trànsit del centre de la vila, que alhora ens permet reforçar la seguretat i millorar la qualitat de vida de tots els residents del país, i sobretot als veïns i veïnes dels pobles de la Massana, l’Aldosa, d’Anyós, i de la parròquia d’Ordino”, va assenyalar el ministre.
“Tant els veïns d’Ordino com els de la Massana ens demanaven que es fes el desviament”
La setmana vinent, va afegir el mandatari, el Govern adjudicarà els trams 5.1 i 5.2, que són els que donaran accés al pont de Giberga. Al gener, a més, començaran les obres del tram 4, que connecta amb l’aparcament del telecabina i permetrà dirigir-se cap a Arinsal.
Els treballs van començar a mitjan febrer del 2024. El primer tram, batejat com a tram 2, té una longitud de 610 metres i connecta amb el revolt de la carretera general 3 (CG-3) a la Serra de l’Honor, on habitualment es concentra el trànsit d’accés sud a la Massana en hores punta. En aquest moment les obres consisteixen en la construcció del tram 3, d’uns 500 metres, que enllaça el tram 2 i la zona de Palanques travessant el Valira del Nord, i del tram 5.3, un recorregut de 240 metres que connecta el pont de Palanques i el pont dels bombers, prop de la Farga Rossell.
Per la seva part, la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, va mostrar-se convençuda que el desviament permetrà reduir el volum de vehicles al centre del poble. “Considerem que és un projecte molt positiu per a la parròquia. En el darrer mandat una de les queixes més recurrents va ser justament els embotellaments. També cal recordar que la zona del telecabina és el punt més contaminat d’Andorra. Tant els veïns d’Ordino com de la Massana ens demanaven que es fes el desviament. Creiem que mancarà un abans i un després”, va assenyalar la cònsol.
La construcció de la desviació permetrà replantejar l’urbanisme del centre de la parròquia. El pressupost de l’any vinent inclourà una partida per finançar el projecte d’amabilització i embelliment de la zona. Sansa també va voler tranquil·litzar els veïns i va demanar-los paciència pels inconvenients generats per les obres, ja que el projecte beneficiarà tots els massanencs: “El que és segur és que el volum de vehicles no serà el mateix.”