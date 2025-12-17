BOPA
Finances vol localitzar el president del Barça, Joan Laporta
La secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals el convoca per una notificacio d'intercanvi d'informació fiscal i també al pilot Maverick Viñales
El president de l'FC Barcelona, Joan Laporta, té pendent un assumpte amb el ministeri de Finances d'Andorra. La secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals publica avui al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) publica avui un edicte per convocar al màxim responsable del Barça per fer-li una notificació.
L'edicte prega que Joan Laporta Estruch es posi en contacte amb la secretaria d'Estat "a l'efecte de rebre una notificació en matèria d'intercanvi d'informació fiscal" en un termini de deu dies hàbils a partir d'avui. L'avís que signa la secretària d'Estat d'Afers Financers Internacionals, Lorena Jordana, indica que si passat aquest termini Laporta no s'ha posat en contacte amb el ministeri de Finances d'Andorra "la notificació s'entendrà com a practicada a tots els efectes legals" des de l'endemà del venciment fixat. I llavors Laporta té deu dies hàbils per presentar un escrit d'oposició perquè Finances no executi l'intercanvi d'informació espontani en matèria fiscal rebut mitjançat sol·licitud prèvia.
El ministeri especifica que un no resident a Andorra, com és el cas del president del Barça, ha de designar un representant resident fiscal al Principat perquè es mantinguin amb ell totes les actuacions del procediment iniciat pel requeriment d'informació fiscal des d'un altre país.
Quatre notificacions per a Maverick Viñales
El pilot de motociclisme Maverick Viñales és convocat en un altre edicte pels mateixos motius que Joan Laporta. La secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals publica al BOPA una convocatòria per poder lliurar a l'excampió de Moto3 català quatre notificacions en matèria d'intercanvi d'informació fiscal.