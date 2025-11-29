REPORTATGE
‘Barcelonitis’ a Andorra
Joan Laporta va convertir la visita a Andorra la Vella en una jornada marcada per les crítiques al Madrid, la presentació de ‘Principat Blaugrana’ i una trobada amb l’afició.
La presència de Joan Laporta va convertir ahir Andorra la Vella en un petit epicentre blaugrana. El president de l’FC Barcelona ho va fer amb el seu estil habitual: somriure ampli, abraçades generoses i un discurs sense filtres. La jornada que tenia com a fil conductor reforçar els vincles entre el club i el país, va començar amb la recuperació de l’escultura Gol, de Pilar Riberaygua, però ben aviat l’art va compartir protagonisme amb un altre clàssic: el seu discurs contundent sobre el Reial Madrid.
“Es demostra que a Madrid hi segueix havent ‘barcelonitis’ i volen desviar l’atenció”
Laporta, fidel al seu estil combatiu, va aprofitar per carregar amb força contra el club blanc i va assegurar que si a la recent assemblea del club blanc, el seu mandatari, Florentino Pérez, va parlar del Barça és perquè “tenen barcelonitis” i perquè volen “desviar l’atenció d’històries que no els estan sortint bé”. Amb el to serè però tallant que l’ha acompanyat sempre en els moments de batalla institucional, Laporta va denunciar una campanya destinada a “desprestigiar l’etapa més esplendorosa de la història del Barça”, la compresa entre el 2004 i el 2015, quan el club “es va convertir en referència mundial pel que va guanyar i per com va jugar”. Segons el president blaugrana, el fet que “hagi tornat l’alegria al barcelonisme” genera “pànic” al Madrid davant el possible ressorgiment d’un nou cicle guanyador. L’atac es va estendre a Real Madrid TV, que va qualificar de “digna d’estudi”. “Si això no és intentar influir en els àrbitres, que algú m’ho expliqui”, va afirmar. I va recordar que “molts presidents del comitè tècnic d’àrbitres han estat socis, exdirectius o exjugadors del Madrid”. Sobre el cas Negreira, Laporta va insistir en la innocència del club i en uns intents “d’allargar el xiclet sabent que no hi ha res”. Va advertir, a més, que no permetrà que es vulgui “desprestigiar el Barça amb impunitat”, i va demanar al Madrid que “es preocupin dels seus problemes, que segur que en tenen”. Més enllà de les crítiques ferotges al Madrid, abans Laporta havia encarat la primera aturada a l’Estadi Comunal Joan Samarra. Allà l’esperaven el cònsol major, Sergi González; la cònsol menor, Olalla Losada, i el president de la Penya Blaugrana del Principat, Eduard Ribó. La comitiva va assistir a la recuperació de Gol, una peça emblemàtica de Pilar Riberaygua, que la penya va regalar al comú el 1986 i que, després d’anys, ha tornat a l’espai públic gràcies a la recerca d’Àlex Terés. González va recordar que “a la capital es respira barcelonisme” i va evocar els entrenaments que el Barça hi feia a la dècada dels vuitanta. “Veure Maradona o Schuster pels carrers era un somni”, va comentar. Laporta, somrient, va celebrar els vincles “històrics, geogràfics, culturals, lingüístics i barcelonistes” amb el país, i va destacar que Andorra és “el territori amb més socis del Barça per habitant de tot el món”, amb 801 abonats.
“Que hagi tornat l’alegria al barcelonisme i es comenci un cicle guanyador genera pànic”
Després de visitar casa comuna i de compartir un dinar amb empresaris del país, el president blaugrana va tancar la jornada a la sala Green Box d’Unnic, on va conversar amb socis i aficionats en la presentació del llibre Principat Blaugrana, d’Àlex Terés. Enmig d’anècdotes i memòria col·lectiva, Laporta va reivindicar un cop més la relació afectiva entre el club i el Principat. I, entre rialles, va deixar clar que el barcelonisme també té accent andorrà.