El dèficit sanitari s'enfila als 24,6 milions el tercer trimestre del 2025
Els ingressos augmenten un 7,6%, però les despeses creixen un 8,8%
El consell d’administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha fet públics els estats financers corresponents al tercer trimestre del 2025. Les dades presentades per la parapública registren un dèficit de 24,6 milions d’euros en els comptes de la branca general. La CASS va ingressar un total de 152,4 milions d'euros, mentre que les despeses van arribar als 177 milions d’euros.
Les despeses de la branca general han crescut un 8,8%, amb 113,9 milions d’euros destinats a prestacions sanitàries —un augment del 7,6% respecte al tercer trimestre de l’any anterior— i 63,1 milions d’euros en prestacions econòmiques, incloent-hi baixes, pensions d’invalidesa i pensions d’orfenesa, la qual cosa suposa un increment del 10,9%, respecte al tercer trimestre del 2024.
Els ingressos per cotitzacions de la branca general han augmentat un 7,6% respecte al mateix període del 2024, amb un total de 136,7 milions d’euros provinents d’assalariats i treballadors per compte propi. Les cotitzacions per prestacions econòmiques, incloent-hi pensions i baixes, han aportat 15,7 milions d’euros, sumant uns ingressos totals de 152,4 milions d’euros.
La branca de jubilació manté un superàvit
La branca de jubilació manté un superàvit gràcies a l’augment dels ingressos per cotitzacions, que han crescut un 8,2%, fins als 167,3 milions. Les cotitzacions dels assalariats i treballadors per compte propi s'han enfilat fins als 157,6 milions d’euros. Les cotitzacions per prestacions econòmiques sumen 4,5 milions d’euros, i les transferències del Govern per finançar pensions no contributives aporten 5,2 milions. Les despeses totals de la branca de jubilació han estat de 142,2 milions d’euros, amb 137 milions destinats a pensions contributives i 5,2 milions a pensions no contributives.