El dèficit sanitari s'enfila a 17,1 milions d’euros el segon trimestre del 2025
Els ingressos augmenten un 7,4%, però les despeses creixen un 8,3%
El consell d’administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha fet públics els estats financers corresponents al segon trimestre del 2025. Les dades presentades per la parapública registren un dèficit de 17,1 milions d’euros en els comptes de la branca general. La CASS va ingressar un total de 103,6 milions d'euros, mentre que les despeses van arribar als 120,7 milions d’euros.
Les despeses de la branca general han crescut un 8,3%, amb 78,3 milions d’euros destinats a prestacions sanitàries —un augment del 6,5% respecte al segon trimestre de l’any anterior— i 42,4 milions d’euros en prestacions econòmiques, incloent-hi baixes, pensions d’invalidesa i pensions d’orfenesa, la qual cosa suposa un increment de l’11,6%, respecte al segon trimestre del 2024.
Els ingressos per cotitzacions de la branca general han augmentat un 7,4% respecte al mateix període del 2024, amb un total de 93,2 milions d’euros provinents d’assalariats i treballadors per compte propi. Les cotitzacions per prestacions econòmiques, incloent-hi pensions i baixes, han aportat 10,4 milions d’euros, sumant uns ingressos totals de 103,6 milions d’euros.
La branca de jubilació manté un superàvit
La branca de jubilació manté un superàvit gràcies a l’augment dels ingressos per cotitzacions, que han crescut un 7,8% fins a 107,5 milions d’euros d’assalariats i treballadors per compte propi. Les cotitzacions per prestacions econòmiques sumen 3 milions d’euros, i les transferències del Govern per finançar pensions no contributives aporten 3,5 milions. Les despeses totals de la branca jubilació han estat de 94 milions d’euros, amb 90,5 milions destinats a pensions contributives i 3,5 milions a pensions no contributives, amb un increment del 12% respecte al segon trimestre de 2024.