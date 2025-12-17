Recepció de Nadal
Serrano fa una crida a impulsar les relacions amb "actors internacionals"
El primer discurs com a Copríncep episcopal s’ha centrat en la pau i la diplomàcia exterior
El Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, ha fet una crida a “continuar caminant dins la comunitat internacional” i a consolidar Andorra com un actor que contribueixi a la pau al món. Serrano ha pronunciat aquest missatge en el seu primer discurs oficial com a Copríncep, en què ha destacat els avenços que el país ha assolit gràcies a la diplomàcia, mitjançant l’establiment, el manteniment i l’impuls de relacions amb altres estats i actors internacionals.
El paper d’Andorra en el context bèl·lic internacional ha estat un altre dels eixos del parlament. En aquest sentit, Serrano ha afirmat que el Principat pot esdevenir un actor favorable a la pau mundial, tot subratllant el profund respecte del país pel dret internacional i la cooperació entre nacions.
El Copríncep també ha apel·lat a tenir cura dels “més febles” i a protegir les persones en situació de pobresa o de risc social.