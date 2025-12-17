Enquesta de clima empresarial
La Cambra de Comerç assegura que la manca d’habitatge "inquieta" els empresaris
El president de l'ens, Josep Maria Mas, ha apuntat que el teixit empresarial està preocupat perquè qüestions de l'entorn puguin frenar el creixement econòmic per la falta de treballadors
La manca d’habitatge s’ha consolidat com una de les principals preocupacions del teixit empresarial i podria acabar frenant el creixement econòmic. Així ho recullen les conclusions de la 57a edició de l’Enquesta de clima empresarial de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS), presentades aquest dilluns, que alerten que la dificultat d’accés a l’habitatge limita l’arribada de treballadors i condiciona l’activitat de les empreses. El president de la Cambra, Josep Maria Mas, ha reconegut que l'economia manté una evolució positiva, però ha advertit de la "inquietud" creixent entre els empresaris pels desequilibris interns. “El creixement és moderat, però sòlid, i estem alineats amb l’entorn exterior, però hi ha qüestions que preocupen, especialment l’habitatge”, ha assenyalat.
NACIONAL
L’economia modera el ritme de creixement
Redacció
Mas ha vinculat directament la problemàtica residencial amb la manca de mà d’obra. “Sense treballadors no podem tirar endavant, i els pocs que venen tenen moltes dificultats per accedir a un habitatge”, ha afirmat. Davant d’aquesta situació, ha defensat la necessitat d’abordar la qüestió amb l'Executiu. “Hauríem de trobar una fórmula que això pogués ser viable, però potser cal parlar-ho conjuntament”, ha dit, en referència al Govern d'Andorra. "La part residencial o d'habitatge és la que pot impossibilitar de totes maneres tota aquesta arribada de gent", ha alertat Mas.
El president de la Cambra atribueix l'augment del salari mínim com una de les claus, una qüestió que "ja està treballant el Govern". Tanmateix, Mas ha explicat que com "apujarà més encara el salari" és amb l'augment de la falta de treballadors. "Aquesta manca de personal farà que es treballin amb nivells de salaris molt més elevats", ha apuntat, tot afegint que "tampoc tenim les dades de les declaracions de les diferents empreses, sobretot en l'àmbit de seguretat social".
Un creixement sòlid, però amb prudència
Les dades del departament d’Estadística mostren que el PIB andorrà va créixer un 2,2% interanual el segon trimestre del 2025, un ritme més contingut que el del 2024, però superior a la mitjana del període 2018-2019. Mas ha valorat positivament aquestes xifres i ha remarcat que Andorra es manté en una línia similar a la dels països veïns. “Anem bastant alineats amb l’exterior, i això ens permet fer una valoració positiva, tot i que amb més moderació que fins ara”, ha indicat.
L’informe posa de manifest la prudència empresarial davant un context internacional incert i davant tensions internes com l’elevat cost de la vida, la pressió sobre les infraestructures i la manca d’habitatge, factors que podrien frenar l’activitat en els pròxims mesos.
L’habitatge, un repte estructural
Mas ha insistit que la problemàtica de l’habitatge no és nova, però que cada vegada té més incidència sobre el funcionament de les empreses. “És un tema que fa temps que arrosseguem i que no facilita que hi hagi més disponibilitat de pisos de lloguer”, ha explicat, tot afegint que és una qüestió que la Cambra trasllada de manera recurrent a l’executiu. “És un tema que sempre parlem amb el Govern d'Andorra, per veure com es pot treballar, sigui amb inversió pública o privada”, ha conclòs. En aquest sentit, qüestionat sobre la possibilitat de topar els preus del lloguer, Mas s'ha mostrat prudent i indica que no són qui per determinar quines solucions emprar, però que s'hauria d'arribar a algun ja sigui amb els preus del lloguer o els sous dels treballadors, tot referint-se a la pujada del sou mínim i de l'IPC.
Les perspectives, de cara al 2026, apunten a la continuïtat del creixement, però amb una tendència a la desacceleració, en un escenari que, segons la Cambra, exigirà afrontar els desequilibris estructurals si es vol garantir la sostenibilitat de l’activitat econòmica. Mas ha apuntat que els empresaris afronten l'any vinent amb "esperit prudent", ja que tot pot canviar per "el nostre condicionament a l'entorn". "Si podem anar creixent mínimament vol dir que encara queda llindar i sobretot que estiguem alineats, que hi ha hagut moments que hem anat per sobre, amb els països veïns que són els dos termòmetres que analitzem nosaltres", ha conclòs.