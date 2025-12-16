ENQUESTA DEL CLIMA EMPRESARIAL DE LA CAMBRA DE COMERÇ
L’economia modera el ritme de creixement
L’economia andorrana tancarà el 2025 amb un balanç positiu, però amb un ritme de creixement més moderat que en exercicis anteriors. Aquesta tendència s’accentuarà de cara al 2026, segons apunten les previsions de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS), que confirmen l’inici d’una fase de desacceleració progressiva, tot i que l’activitat continuarà per damunt de la mitjana de la zona euro i es mantindrà en terreny clarament expansiu.
Les expectatives empresarials per a l’any vinent es mantenen en general optimistes, especialment en sectors com els serveis i la construcció residencial. No obstant això, la Cambra alerta que caldrà abordar diversos reptes interns que poden condicionar aquest escenari, com ara la tensió sobre les infraestructures, les pressions sobre els serveis públics i la necessitat de reforçar la productivitat i la competitivitat del teixit econòmic local.
Els indicadors del primer semestre del 2025 reflecteixen encara una dinàmica positiva. El PIB andorrà va créixer un 2,2% interanual en el segon trimestre, un ritme més contingut que l’any anterior, però superior al període 2018-2019. Aquest creixement ha estat impulsat principalment pel consum intern, sostingut per la bona evolució del mercat laboral, la millora de la renda disponible i uns tipus d’interès més baixos que afavoreixen la inversió i el crèdit.
El turisme ha tornat a ser un dels motors principals, amb xifres rècord: per primer cop, s’han superat els dos milions de turistes que pernocten en un primer semestre i les pernoctacions totals han arribat als 6,3 milions. Aquestes dades s’han vist reforçades per un procés de desestacionalització, amb creixements significatius els mesos de primavera, que tradicionalment registraven una activitat més baixa.
També els serveis han mostrat un comportament robust. Destaquen especialment les activitats financeres, educatives i sanitàries, així com els serveis d’allotjament, que mantenen un alt nivell d’activitat. El comerç al detall, en canvi, continua amb una evolució més discreta, condicionat per la caiguda dels excursionistes, l’augment dels preus de certs productes i l’impacte del comerç electrònic en les vendes físiques.
El sector de la construcció manté una aportació significativa a l’activitat, amb unes perspectives que continuen sent positives en conjunt per a l’any 2025, segons recull l’enquesta de la Cambra de Comerç.
Tot i la bona marxa dels principals indicadors, la Cambra insisteix que l’economia andorrana arrossega desequilibris estructurals que poden frenar el creixement si no es corregeixen. La manca d’habitatge assequible, el cost elevat de la vida i la pressió sobre serveis públics com la sanitat o la mobilitat són algunes de les preocupacions més compartides per l’empresariat, i podrien afectar el dinamisme a mitjà termini.
En aquest context, la CCIS considera prioritari aprofitar l’actual fase d’expansió per impulsar guanys d’eficiència i innovació, reforçar la formació i garantir un entorn regulador més estable. També valora positivament el pla nacional per a la innovació i la diversificació, que preveu destinar entre el 7% i el 8% del pressupost públic a R+D el 2036, com a part d’una estratègia per diversificar l’economia andorrana i fer-la més resilient.
NOVES ESTRATÈGIES PER CRÉIXER
En turisme, proposa avançar cap a un model de més qualitat, desestacionalitzat i respectuós amb el territori, tot apostant per la formació, la digitalització i una millor experiència del visitant, amb una col·laboració planificada entre el sector públic i el privat.
Claus
- ENTORN MARCAT PER LA INCERTESA GLOBAL. L’economia andorrana creixerà l’any vinent, però ho farà amb un ritme més moderat i en un entorn marcat per la incertesa global.
- CONSUM INTERN I TURISME SÓN ELS MOTORS. El consum intern i el turisme són els principals motors del creixement, impulsats per la bona marxa del mercat laboral i l’estabilitat financera.
- ELS SERVEIS SÓN EL SECTOR MÉS DINÀMIC. Els serveis es consoliden com el sector més dinàmic, amb aportacions destacades de les activitats sanitàries, educatives, financeres i d’allotjament turístic.
- DESEQUILIBRIS ESTRUCTURALS INTERNS. La Cambra de Comerç alerta de desequilibris estructurals interns, com la pressió sobre serveis públics i el cost de la vida, que poden frenar l’activitat.